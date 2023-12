Palermo-Cremonese, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Palermo-Cremonese è valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Uno dei big match della giornata. Due squadre in forma, che arrivano sicuramente da un risultato positivo. Pieno, pienissimo quello degli ospiti di Stroppa, un poco con l’amaro in bocca invece quello del Palermo, ripreso in pieno recupero dal Como su calcio di rigore.

Ma sicuramente la formazione rosanero ha mandato un bel segnale a tutte le altre: una squadra che non ha intenzione di mollare la presa in nessun modo e che vuole tornare nelle zone che contano della classifica. Magari, ovviamente, dando una svolta importante a quello che fino al momento è stato il proprio cammino interno: troppe poche vittorie per gli uomini di Corini al Barbera e la sensazione è identica anche per questa partita nel giorno di Santo Stefano. Sì, perché la Cremonese è una delle squadre più in forma in questo momento e Stroppa è riuscito realmente a dare un’impronta diversa alla sua squadra: che gioca bene e che soprattutto riesce anche a chiudere velocemente le partite. L’ultima ne è la prova lampante, un quattro a zero senza nessuna storia e con un secondo tempo giocato gestendo le energie e non affondando il colpo. E pure questo potrebbe essere un fattore determinante per la gara di martedì. Sì, perché gli impegni ravvicinati alla fine pesano e il Palermo ha dovuto lottare fino all’ultimo secondo contro il Como, regalando non solo energie fisiche ma anche mentali.

Come vedere Palermo-Cremonese in diretta tv e in streaming

Palermo-Cremonese è in programma martedì 26 dicembre alle 18:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Palermo-Cremonese

Insomma, una gara da almeno una rete per squadra dove, il Palermo, difficilmente riuscirà a prendersi i tre punti. Al massimo un pareggio (che è il risultato più probabile) e occhio anche a quella che potrebbe essere una clamorosa affermazione del Como che metterebbe, inoltre, a serio rischio la panchina di Corini.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Lucioni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Picke, Sernicola; Vazquez, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1