Sinner, lancette indietro: scorpacciata natalizia in vista

Sinner continuerà a tenerci compagnia anche in occasione delle festività natalizie: ecco quando e dove potrai vederlo in tv.

Dovremmo essere tutti d’accordo sul fatto che il personaggio sportivo dell’anno sia lui. Non solo per i suoi successi personali, che lo hanno portato a scalare la vetta del ranking Atp e ad issarsi al quarto posto della classifica mondiale, ma soprattutto per il modo in cui ha trascinato gli azzurri in Coppa Davis.

Per effetto di queste imprese, gli sono piovuti addosso i riconoscimenti più disparati. L’Atp lo ha eletto tennista più amato dai tifosi, mentre il Comitato olimpico nazionale lo ha insignito del prestigiosissimo collare d’oro al merito sportivo. Il suo talento, insomma, è stato universalmente riconosciuto, com’è giusto che sia. Ma i tributi a lui dedicati, a quanto pare, non sono ancora finiti. Ce n’è un altro in arrivo e siamo certi che renderà felice tanto il diretto interessato quanto i suoi sostenitori, che abbiamo scoperto essere sparpagliati praticamente in ogni dove.

Sky Sport Tennis ha ben pensato, infatti, di rendere omaggio all’azzurro dell’anno con un’iniziativa che ha già riscosso un immenso successo. L’emittente dedicherà due intere giornate, cioè, al campione che ha riscritto la storia del tennis italiano e la cui ascesa, peraltro, è ancora solo alle battute iniziali. Siete pronti, allora, a trascorrere le festività natalizie in compagnia del vostro campione del cuore, trascinatore del battaglione nostrano in Coppa Davis?

Sinner, lancette indietro: rivivi tutto dalla A alla Z

Le giornate del 26 dicembre e del 29 dicembre saranno interamente dedicate, come reso noto nelle scorse ore da Sky Sport, a Jannik. I Sinner Days, così come la pay tv li ha simpaticamente ribattezzati, daranno ai sostenitori del tennista altoatesino un’occasione irripetibile.

Quella, cioè, di godersi 48 ore di programmazione a tema e di rivivere, dal primo all’ultimo istante, i momenti salienti di una stagione che ha sancito definitivamente la sua ascesa. Prima toccherà allo speciale Un anno di Sinner, che raccoglie i migliori highlights dell’anno ormai agli sgoccioli. Dopodiché toccherà a Davis, l’impresa azzurra, una sorta di “film” sull’impresa di Malaga che darà la possibilità ai tifosi di rivivere le emozioni di quel giorno indimenticabile. Spazio anche allo speciale The insider: Sinner alle Finals, per ripercorrere le tappe salienti della sua partecipazione al torneo dei Maestri.

Faranno da contorno le interviste clou della stagione, come Jannik oltre il tennis, un anno dopo, e Io e Jannik, storia di un coach, che ha come protagonista proprio il mentore del campione, ossia Simone Vagnozzi. Qualche focus, infine, sulle partite più belle dell’anno, come la semifinale di Miami contro Carlos Alcaraz e le due vittorie contro Novak Djokovic. Una scorpacciata di successi e di sinnerismo che, ne siamo certi, renderà ancor più dolci queste lente e rilassanti festività natalizia.