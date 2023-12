Berrettini, allarme rientrato: l’ha scampata grossa

Berrettini, il pericolo sembrerebbe essere scongiurato: le parole in conferenza stampa fanno tirare un sospiro di sollievo ai tifosi.

Non c’è stato nessun Collare d’oro per lui. Avendo giocato così poco e non essendo riuscito, alla luce di ciò, ad ottenere risultati degni di nota, non c’era neppure da aspettarselo. La buona notizia, però, è che potrà rifarsi. Il Coni sarebbe ben lieto di offrirgliene uno, di sicuro, se mai dovesse riuscire a risalire la china e a tornare agli antichi fasti.

Per il momento, però, Matteo Berrettini è rimasto a mani vuote. Niente successi, niente titoli e niente Collare per lui. Una delle onorificenze del Comitato olimpico nazionale italiano è stata assegnata, invece, a Jannik Sinner, protagonista indiscusso, dal punto di vista sportivo, di questo magico 2023. Ha vinto il suo primo Masters 1000, ha scalato la classifica mondiale fino a spingersi al quarto posto ed è anche stato il trascinatore del battaglione azzurro nell’ambito della Coppa Davis. Avrebbe potuto fare meglio di così? Probabilmente no. Ci sta, dunque, che gli sia spettato questo premio, che non ha però potuto ritirare di persona perché impegnato, in quei giorni, ad Alicante, con la preparazione atletica.

Si è parlato molto di lui, in ogni caso, durante la cerimonia. Angelo Binaghi ha speso delle parole piuttosto significative nei suoi riguardi, doverose alla luce dei mirabolanti traguardi tagliati dal campione altoatesino nel corso di questo 2023. Filippo Volandri, capitano della Nazionale azzurra in Coppa Davis, si è invece soffermato su un altro grande assente della cerimonia.

Berrettini, le parole di Volandri rassicurano i tifosi

L’allenatore dell’Italtennis, nella conferenza stampa a margine dell’evento, ha riservato un passaggio del suo lungo discorso a Matteo Berrettini. Alle prese, in questi giorni, con un nuovo e presunto infortunio che potrebbe costringerlo a posticipare, ancora una volta, il suo rientro in campo.

I giornalisti presenti hanno tirato fuori, inevitabilmente, il problema al piede con cui il romano starebbe facendo i conti. E che potrebbe impedirgli, di fatto, di giocare a Brisbane come avrebbe invece voluto. Volandri, tuttavia, dal canto suo, non sembra turbato da questo piccolo incidente di percorso: “Non sono questi i problemi che preoccupano – ha detto – Matteo è sereno, è tranquillo. Sta lavorando bene. È molto motivato, che era la parte prioritaria. Tempo al tempo, ma i risultati arriveranno”.

Il capitano azzurro sembra sminuire, quindi, la portata dell’infortunio in questione, il che rappresenta un’ottima notizia per i tifosi. Che avevano già temuto, nei giorni scorsi, il peggio, essendo ormai abituati alle batoste.