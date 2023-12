Verona-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Cagliari è una partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Dopo tre pareggi consecutivi la serie positiva del Verona si è interrotta a Firenze ma Marco Baroni e i suoi avrebbero francamente meritato di tornare con almeno un punto in tasca dalla sfida del “Franchi” con la Fiorentina, salvata a più riprese da un sontuoso Terracciano.

La partenza aggressiva degli scaligeri aveva infatti inizialmente disorientato la Viola: dopo 3 minuti i gialloblù hanno avuto l’occasione di passare in vantaggio ma Djuric ha fallito il calcio di rigore e sulla ribattuta del portiere Ngonge incredibilmente non è riuscito a mettere la palla alle spalle del portiere gigliato. Nella ripresa poi la Fiorentina ha alzato il livello, trovando il gol decisivo nel finale con l’argentino Beltran. Il rammarico resta ma la strada imboccata dal Verona sembra essere quella giusta: rispetto ai primi disastrosi mesi di campionato il cambio di passo, in parte, c’è stato e Baroni per ora, nonostante il penultimo posto in classifica, sta meritando la fiducia della società (in questi giorni alle prese con delle preoccupanti vicende extracalcistiche). Diventa fondamentale, a questo punto, vincere lo scontro diretto con il Cagliari per provare ad abbandonare la zona rossa. I sardi sabato scorso hanno incassato la terza sconfitta di fila in trasferta, anche se Claudio Ranieri torna da Napoli (2-1) con delle sensazioni positive, se consideriamo che i suoi uomini sono stati in grado di mettere in difficoltà anche gli azzurri dopo Juventus e Lazio.

Verona-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Baroni confermerà il 4-2-3-1, in cui l’unico dubbio riguarda la corsia destra: rientra Faraoni ma sarà difficile per l’ex Inter soffiare il posto a Tchatchoua. Al centro della difesa invece Dawidowicz dovrebbe tornare dal 1′ al posto di un Magnani non al meglio. In attacco Djuric verrà sostenuto da Ngonge, Suslov e Lazovic.

I maggiori dubbi Ranieri ce li ha in attacco: Luvumbo spinge per una maglia da titolare ed è probabile che toccherà a lui affiancare uno tra Pavoletti e Lapadula. Ballottaggio anche sulla trequarti tra Viola e Oristanio con il primo leggermente favorito.

Come vedere Verona-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Verona e Cagliari, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Verona è rimasto imbattuto in tutte e sette le ultime sfide giocate in Serie A con i sardi e la striscia potrebbe allungarsi in una sfida che mette in palio punti pesantissimi per entrambe. In trasferta, infatti, la squadra di Ranieri ha conquistato finora a malapena due punti ed è una delle tre insieme a Salernitana e Frosinone a non aver ancora vinto fuori casa. Non ci aspettiamo grande spettacolo in una gara che potrebbe finire in parità.

Le probabili formazioni di Verona-Cagliari

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Terracciano; Folorunsho, Duda; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Luvumbo, Pavoletti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1