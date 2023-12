Sampdoria-Feralpisalò e Sudtirol-Reggiana, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Sampdoria-FeralpiSalò e SudTirol-Reggiana sono valide per la diciottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La zona playoff è ancora lontana, ma è indubbio che la Sampdoria con 4 vittorie nelle ultime 5 partite abbia decisamente messo le cose a posto o, per meglio dire, sta cercando di farlo. La squadra di Pirlo è un’altra rispetto a quella “ammirata” all’inizio della stagione, e contro la FeralpiSalò, ultima in classifica che viene però dalla vittoria contro la Cremonese, l’occasione è troppo grossa e ghiotta per non essere sfruttata. Ecco, la Samp deve vincere e dà la sensazione che vincerà.

Senza nemmeno particolari problemi, aggiungeremmo, visto che le due squadre sono state costruite per obiettivi diversi e che hanno sicuramente anche due rose diverse. Senza nemmeno entrare in altri dettagli, forse questo match è quello maggiormente indirizzato in questo turno di Serie B.

Il colpo invece, nello scorso weekend, lo ha realmente piazzato il SudTirol del nuovo tecnico Valente, che è andato a vincere sul campo del Venezia per 3-2 dimostrando di avere quella forza che serve per tirarsi fuori da un momento difficile come quello che stava attraversando. Problemi risolti? Diremmo di no, ovviamente, e la Reggiana di Nesta potrebbe uscire davvero da questo match con un risultato positivo, nonostante arrivi dalla sconfitta interna contro la Samp.

Come vedere Sampdoria-FeralpiSalò e SudTirol-Reggiana in diretta tv e in streaming

Sampdoria-FeralpiSalò e SudTirol-Reggiana sono in programma sabato 23 dicembre. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Sampdoria-FeralpiSalò

Senza particolari problemi la Samp si prenderà vittoria e tre punti e continuerà il suo percorso di avvicinamento ai playoff. Match da almeno tre reti complessive quello in Liguria. Ma tre punti in ogni caso alla squadra di Andrea Pirlo.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes, Giordano; Esposito, Verre; De Luca.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Letizia, Ceppitelli, Martella; Kourfalidis, Balestrero, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1