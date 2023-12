Pronostici venerdì 22 dicembre: Premier League, Serie A, Mondiale per club

I pronostici di venerdì 22 dicembre: si gioca in Premier League e Serie A, c’è pure la finale del Mondiale per club tra Manchester City e Fluminense.

La partita più importante di questo venerdì si gioca a Jeddah ed è la finale del Mondiale per club tra Manchester City e Fluminense, con la squadra allenata da Guardiola che parte nettamente favorita per la vittoria. Inizia anche la terzultima giornata del girone di andata di Serie A con in campo quattro partite spalmate tra le 18:30 e le 20:45.

La Lazio punta a rilanciarsi in ottica quarto posto e ha un’occasione da non fallire sul campo dell’Empoli che nonostante l’arrivo di Andreazzoli al posto di Zanetti non è riuscito a risollevarsi in classifica. Promettono gol Sassuolo-Genoa e Monza-Fiorentina, mentre il Milan dovrebbe approfittare della crisi nera della Salernitana e sbancare l’Arechi.

Pronostici altre partite

C’è una partita anche in Premier League con il sorprendente Aston Villa, in lotta per la vittoria del campionato, che ha una partita sulla carta agevole contro il disastroso Sheffield United.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sassuolo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Sassuolo-Genoa, Serie A, ore 18:30

Vincenti

• Lazio (in Empoli-Lazio, Serie A, ore 18:30)

• Manchester City (in Manchester City-Fluminense, Mondiale per club, ore 19:00)

• Aston Villa (in Aston Villa-Sheffield United, Premier League, ore 21:00)

• Milan (in Salernitana-Milan, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Hazem-Al Ahli, Saudi Pro League, ore 16:00

• Al Nassr-Al Ettifaq, Saudi Pro League, ore 16:00

• Salernitana-Milan, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sassuolo-Genoa, Serie A, ore 18:30

• Monza-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Urawa Red Diamonds-Al Ahly, Liga, ore 15:30)