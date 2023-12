Formazioni ufficiali Salernitana-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell’Arechi.

Match tutt’altro che banale, la sfida dell’Arechi tra Salernitana e Milan ha calamitato diversi temi alla vigilia. Da una parte il desiderio dei granata di ritagliarsi un ruolo importante nella lotta salvezza. Dall’altra la volontà del Milan di provare a rimanere agganciato il treno Scudetto. Apparentemente sbilanciato a favore dei rossoneri, la gara di Salerno può richiamare chiavi di lettura piuttosto interessanti. Diamo uno sguardo, almeno inizialmente, alle scelte dei due allenatori:

SALERN ITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, Coulibaly, Bohinen, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Dia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Salernitana-Milan, il pronostico marcatori

Loftus Cheek e Giroud entrambi marcatori. Queste le due scelte relative ai possibili goal-scorer della sfida dell’Arechi. Gli inserimenti dell’inglese, a secco da diverso tempo in campionato, potrebbero creare le classiche situazioni di conflitto nell’area di rigore della Salernitana. La forza fisica dell’ex Chelsea potrebbe letteralmente fare la differenza, scompaginando le carte in tavola. Impossibile poi non prendere in considerazione la candidatura di Olivier Giroud, con il bomber francese che tra l’altro è anche il rigorista designato del Milan. Un particolare tutt’altro da trascurare in questo genere di partite.

Salernitana-Milan, probabili ammoniti e tiratori

Candreva e Theo Hernandez tiratori sono due opzioni che non si possono non caldeggiare. Entrambi esperti dal tiro dalla lunga distanza, non dovrebbero faticare più di tanto a scagliare almeno una conclusione ciascuno nello specchio di porta difeso dal portiere avversario. Piace anche Reijnders tiratore ma occhio anche a Kastanos, che spesso si presenta nell’area di rigore avversario, pur non riuscendo sempre ad incidere. I cartellini gialli, comunque, non dovrebbero mancare. Potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara Fazio, Mazzocchi e Bohinen tra le fila granata; possibile ammonizione anche per Kjaer.