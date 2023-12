Aston Villa-Sheffield United è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Domenica scorsa l’Aston Villa ha raccolto la sua terza vittoria consecutiva battendo 2-1 il Brentford in trasferta e mantenendo il secondo posto in classifica insieme al Liverpool: 38 punti per entrambe, soltanto uno in meno dell’Arsenal capolista. La squadra di Unai Emery sta indubbiamente dimostrando di avere le giuste credenziali per poter ambire ad un traguardo storico come il titolo di campione d’Inghilterra.

I numeri, infatti, non mentono. I Villans da settembre in poi hanno perso solo due partite in campionato ma soprattutto vincono ininterrottamente da 15 gare davanti al proprio pubblico: il Villa Park è diventato una specie di fortino inespugnabile, in cui nessuno riesce ad evitare la sconfitta, persino i campioni di tutto del Manchester City. Il sogno del tecnico basco è ovviamente quello di traghettare il club di Birmingham in Champions League, dopo averlo riportato in Europa – quest’anno sta disputando la Conference League – a distanza di tanti, troppi anni. Aston Villa che nel frattempo ha la possibilità di trascorrere qualche ora in vetta alla classifica da solo, in attesa che scendano in campo anche Liverpool e Arsenal, che guarda caso in questo turno si ritroveranno una di fronte all’altra.

Emery può volare in vetta

Per salire in vetta bisognerà battere il fanalino di coda Sheffield United nell’anticipo della diciottesima giornata. Match ampiamente alla portata a patto Emery sia essere bravo a tenere alta la concentrazione dei suoi uomini.

Le Blades, che qualche settimana fa si sono nuovamente affidate a Chris Wilder dopo aver esonerato Heckingbottom, non riescono a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica, che condividono con un’altra neopromossa, il Burnley. Dopo aver ottenuto il secondo successo in campionato (1-0 al Brentford), i biancorossi nell’ultimo fine settimana sono tornati a perdere, arrendendosi 2-0 al Chelsea a Stamford Bridge. Ora una seconda trasferta proibitiva, in uno stadio in cui non hanno mai vinto negli ultimi quattordici precedenti.

Come vedere Aston Villa-Sheffield United in diretta tv e in streaming

La sfida tra Aston Villa e Sheffield United è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Difficile immaginare che la chilometrica striscia di vittorie dell’Aston Villa nel proprio stadio si interrompa proprio con quella che, ad oggi, è una delle peggiori squadre della Premier League, tra le principali candidate alla retrocessione. Si profila un successo comodo per gli uomini di Emery, che dovrebbero tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Sheffield United

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Moreno; Cash, Douglas Luiz, Ramsey, McGinn; Diaby, Watkins.

SHEFFIELD UNITED (4-5-1): Foderingham; Bogle, Ahmedhodzic, Robinson, Lowe; McAtee, Souza, Brooks, Hamer, Archer; McBurnie.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0