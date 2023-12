Al Hazem-Al Ahli, Saudi Pro League: tv, formazioni, pronostici

Al Hazem-Al Ahli è una partita della diciottesima giornata della Saudi Pro League e si gioca venerdì alle ore 16:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Se l’Al Hilal ormai è scappato e sarà difficile riprenderlo per la vittoria del campionato, l’Al Ahli, che va a giocare sul campo dell’ultima in classifica, deve cercare almeno di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League asiatica: ci vanno le prime tre e al momento gli ospiti, per via della differenza reti, sarebbero dentro.

Ma manca tanto ovviamente alla fine, quindi questi discorsi si faranno più avanti, di certo Ibanez e compagni non possono permettersi di lasciare punti per strada contro una formazione che al momento è davvero fuori da ogni cosa e che quasi sicuramente alla fine della stagione retrocederà. Queste partite, sappiamo benissimo, possono comunque nascondere delle insidie: ma i neroverdi hanno in rosa giocatori che sanno come gestire la tensione e sanno, soprattutto, come riuscire a vincere questo tipo di partite.

L’Al Hazem – che nell’ultimo periodo qualche punto lo ha fatto – oltre a chiudere la classifica è anche la squadra che ha subito il maggior numero di gol in questo campionato: sono già 42 quelli incassati, troppi. Ed è evidente che in poco tempo non si possono di certo risolvere tutti i problemi. Quindi appare decisamente scontata una vittoria ospite.

Come vedere Al Hazem-Al Ahli in diretta tv e in streaming

La gara Al Hazem-Al Ahli, in programma venerdì alle 19:00, sarà possibile seguirla su Sportitalia. Il canale dedicato ha infatti acquisito i diritti della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita, che vede protagonisti moltissimi giocatori che hanno un passato in Europa e che hanno deciso di andare a giocare dall’altra parte del Mondo. La gara si potrà seguire in streaming tramite lo stesso sito del canale televisivo.

Il pronostico

In un match che visti i numeri difensivi dei padroni di casa dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, appare scontata una vittoria ospite. La gara in questione, inoltre, si dovrebbe già sbloccare a favore dell’Al Ahli dentro i primi 45 minuti. Per i tre punti, comunque, non ci sono davvero dubbi.

Le probabili formazioni di Al Hazem-Al Ahli

AL HAZEM (4-3-3): Dahmen; Al Bakr, Ricardo, Bruno Viana, Qasheesh; Al Mousa, Toze, Al Mhemaid; Al Thani, Vina, Selemani.

AL AHLI (4-2-3-1): Mendy; Majrashi, Hamidou, Ibanez, Balobaid; Al Mahhad, Kessie; Mahrez, Veiga, Saint-Maximine; Al Brikan.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3