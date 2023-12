Mourihno, strategia per il rinnovo: “Usa l’arma della pressione dei tifosi”

Per ottenere il rinnovo, José Mourinho starebbe cercando l’appoggio dei tifosi della Roma, affinché facciano pressione sulla proprietà.

Paolo Bargiggia, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per parlare del mercato delle big italiane e del rinnovo di Mourinho, per ora invocato soltanto dai tifosi romanisti. Innanzitutto, il giornalista si è concentrato sul Napoli, uscito sconfitto in Coppa Italia contro il Frosinone.

“Il Napoli vive un paradosso“, ha detto Bargiggia. “Rudi Garcia è stato esonerato quando il Napoli era al quarto posto e adesso la classifica è peggiore. Ieri sono stati umiliati, una squadra in condizioni fisiche pietose che si è sbriciolata. Quindi è crollato il castello di un mercato fatto forse con superbia, perché Natan non poteva fare il titolare come marcatore in una squadra che ha vinto il campionato“.

Secondo Bargiggia la difesa del Napoli ha bisogno di un leader. “Poi anche Lindstrom, pagato 25 milioni, non è un tornante, è un trequartista o sotto-punta e non un giocatore come Lozano. Col senno di poi, è stato tutto sbagliato. Vedo una squadra smarrita e senza punti di riferimento. Alcuni giocatori giocano per salvare l’immagine di sé stessi non per la squadra“. Quindi, per il giornalista se il presidente non rinforzerà la squadra a gennaio, il Napoli potrebbe perdere il treno della posizione Champions. “E sarebbe un fallimento totale”.

“La Juve ha l’intenzione di rinnovare il contratto a Rugani, ovviamente non alle attuali cifre ma abbassandolo lo stipendio”, ha continuato il giornalista. “La Juve non prenderà Zielinski da parametro zero, perché vuole un contratto importante. In questo periodo la Juve ha altre priorità. Credo che adesso faranno Bremer rinnovando di un anno dopo avranno anche i casi spinosi di Vlahovic, Chiesa e Rabiot”.

“La Juve cerca un centrocampista come mezzala, altrimenti è quasi capace di restare così. Tutte le proposte virtuali di Phillips o Hojberg non scaldano perché l’obiettivo non è spostare Locatelli a fare l’interno“, ha continuato Bargiggia. “Escluderei Samarzdic, anche se ce tensione all’Udinese perché Cioffi non lo vede. Posso ipotizzare di più che possa provarci il Napoli”.

“L’Inter cerca un quinto offensivo e Buchanan, il canadese del Club Bruges in scadenza nel 2025, è il primo obiettivo. Ci avevano già ragionato in estate. Si parla di un’operazione complessiva di 12 milioni. Quindi possono provare a chiuderla“, ha poi spiegato il giornalista. Aggiungendo che il suo acquisto non escluderebbe anche l’arrivo di Thiago Djalò, da prendere subito per evitare la concorrenza la prossima estate.

“Come esterno per l’Inter c’è anche l’alternativa Candreva che è stato proposto e non è contentissimo di restare alla Salernitana o Juan Foyth del Villarreal. Ma sono scelte secondarie”.

“Mourinho è un grande paraculo: alla Roma non hanno voglia di rinnovargli il contratto e allora lui usa l’arma della pressione dei tifosi per far cambiare idea alla proprietà”, ha poi commentato Bargiggia. “Ma nemmeno i risultati gli stanno dando ragione. Se dovessero decidere oggi, la Roma non rinnoverebbe il suo contratto. Su Thiago Motta invece sembra ci sia molto forte il Milan“.