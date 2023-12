Maiorca-Osasuna, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Maiorca-Osasuna è una partita valida per la diciottesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 21:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non perde dal 29 novembre il Maiorca, contro l’Atletico Madrid. Però negli ultimi mesi per i padroni di casa è arrivata solamente una vittoria. Un cammino che, è evidente, ha decisamente complicato la classifica. E adesso ci si ritrova a lottare per la salvezza, una cosa che non era pensabile dopo un buon avvio di stagione.

Sarebbe spettacolare per il Maiorca riuscire a battere l’Osasuna che non è che abbia questo grosso margine rispetto a quelle che lottano per la retrocessione, ma che sicuramente è un poco più tranquillo. Forse, agli ospiti, anche un pari potrebbe stare bene per andare alla sosta di Natale senza grossi grattacapi. E questo potrebbe senza dubbio indirizzare un match tra due squadre che hanno come target quello di rimanere per quanto possibile fuori dalla corsa alla permanenza nel massimo campionato spagnolo. Diciamocelo chiaramente: il rischio che è una delle due possa retrocedere è veramente minimo, ci sono delle squadre meno attrezzate, ma il calcio non è una scienza esatta quindi è meglio fare in fretta per non restare troppo con l’ansia.

E allora? E allora facendo un paio di calcoli alla fine anche al Maiorca un punto potrebbe stare bene. Sì, è vero, si rimanderebbe ancora una volta l’appuntamento con la vittoria. Ma passare il Natale con una sconfitta non è quello che si sogna. Quindi meglio prendersi un punto e respirare.

Come vedere Maiorca-Osasuna in diretta tv e streaming

Il pronostico

Quella tra Maiorca e Osasuna è la classica gara che potrebbe finire in pareggio e che potrebbe accontentare tutti, o quasi. Sicuramente farebbe più felici gli ospiti.

Le probabili formazioni di Maiorca-Osasuna

MAIORCA (4-4-2): Rajkovic; Copete, Raillo, Nastasic; Maffeo, Darder, S. Costa, J. Costa; Sanchez, Larin, Rodriguez.

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, Catena, D. Garcia, Pena; Oroz, Torro, M. Gomez; Avila, Budimir, Ruben Garcia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1