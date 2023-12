Al Hilal-Abha, Saudi Pro League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Al Hilal-Abha è una partita della diciottesima giornata della Saudi Pro League e si gioca giovedì alle ore 19:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

L’Al-Hilal non si ferma più ed inizia ad intravedere il titolo di campione di Arabia Saudita. Il torneo è ancora lungo ma il club di Riad per ora più dormire sonni tranquilli grazie ai 10 punti di vantaggio nei confronti della seconda, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Al-Dawsari e compagni sono inarrestabili: non hanno perso neppure un match e vincono ininterrottamente dallo scorso 21 settembre, quando furono fermati sul pari dal Damac.

Impressionante anche il numero dei gol realizzati: siamo a quota 50 in 17 partite, nessuno è stato capace di fare meglio. L’Al-Hilal ha confermato lo status di rullo compressore anche nella Champions League asiatica, stravincendo il proprio girone totalizzando 16 punti in 6 giornate. Tutto ciò nonostante l’assenza della loro stella, Neymar, che si è infortunato gravemente dopo poche partite. Il giocatore più determinante, finora, è l’ex attaccante del Fulham, Aleksandar Mitrovic, autore di 15 reti. La squadra allenata dal portoghese Jorge Jesus è molto solida anche nella propria metà campo, avendo incassato a malapena 9 gol. Nell’ultimo match disputato è arrivato l’ennesimo successo, stavolta ai danni dell’Al-Wehda, battuto 2-0 grazie alle reti di Abdulhamid e del solito Mitrovic.

In questo turno l’Al-Hilal tenterà di ampliare il divario nei confronti dell’Al-Nassr – i gialloblù devono recuperare la sfida con l’Al-Ittihad, rinviata a causa dell’impegno di Benzema e compagni nel Mondiale per Club – nel match casalingo con l’Abha. Si tratta di un avversario che naviga nei bassifondi della classifica: è terzultimo e ad oggi sarebbe retrocesso. Allenato dal tunisino Youssef Manai, l’Abha – nelle cui fila milita una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex portiere di Fiorentina e Milan Tatarusanu – non vince da oltre un mese.

Come vedere Al Hilal-Abha in diretta tv e in streaming

Al Hilal-Abha, in programma giovedì alle 19:00, sarà trasmessa in chiaro da La7d (canale 29 del digitale terrestre) e su Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre), le due emittenti che hanno acquisito i diritti sulla Saudi Pro League. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming proposta sul sito La7.it.

Il pronostico

L’attacco straripante dell’Al-Hilal dovrebbe andare a nozze contro una delle retroguardie più battute del campionato saudita: goleada in vista a Riad.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Abha

AL-HILAL (4-2-3-1): Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulayhi, Al-Shahrani; Ruben Neves, Milinkovic-Savic; Michael, Malcolm, Al-Dawsari; Mitrovic.

ABHA (4-3-3): Tatarusanu; Al-Qumayzi, Al-Sahafi, Noguera, Naji; Al-Sudani, Krychowiak, Matic; Bguir, Toko Ekambi, Kamano.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0