Berrettini, tra veline e showgirl c’è l’imbarazzo della scelta: beato fra le donne

Berrettini, quante donne attorno al campione romano: stenterai a credere alle ultime notizie che lo riguardano.

Piaceva, al popolo del tennis, che Matteo Berrettini fosse fidanzato con una sua collega. Il fatto che stesse insieme ad Ajla Tomljanovic, a detta di molti, giovava alla sua carriera. Perché mai e poi mai, secondo l’opinione comune, lei avrebbe potuto distoglierlo dal tennis o chiedergli maggiori attenzioni.

Quando, invece, la notizia della sua nuova storia d’amore è balzata agli onori della cronaca rosa, i detrattori non ci hanno visto più. C’è questa strana convinzione, peraltro ampiamente diffusa e dunque molto comune, che gli atleti che si accompagnano alle showgirl siano inesorabilmente destinati a veder tramontare la propria carriera prima del previsto. E così, quando è giunta voce che Berrettini s’era innamorato nientepopodimeno che di quella presunta sciupauomini di Melissa Satta, apriti cielo.

Per molti è già un tennista finito. Non ha speranze di tornare a brillare come un tempo, con lei al suo fianco. A nulla sono valsi nemmeno gli innumerevoli tentativi dell’ex velina di mettere tutti a tacere e di farla finita con questi sciocchi pregiudizi. S’ignora volutamente il fatto che Matteo, invece, potrebbe trarre giovamento dalla presenza rassicurante di una donna matura e carismatica come Melissa. Che la serenità sul fronte sentimentale potrebbe avere ripercussioni positive, anzi, sul suo rendimento in campo.

Berrettini re del campo e pure del gossip

Sta di fatto, al di là delle due fazioni che si sono venute a creare (quella dei pro Satta e quelli che sono, invece, contrari a questa relazione), che il loro amore è stato sulla bocca di tutti, nei primi mesi dell’anno che sta per volgere al termine.

TgCom ha pubblicato un recap dei migliori gossip del 2023 e, ovviamente, la relazione tra Matteo e Melissa non poteva che fare capolino al suo interno. Sono in ottima compagnia, i due piccioncini pazzi l’uno dell’altra. Accanto a quello di Berrettini compaiono, infatti, i nomi di diverse altre showgirl. Le news sulla sua storia sono state cliccate tanto quanto quella dell’ex velina Elisabetta Canalis, tanto per cominciare, che ha divorziato dal marito Brian Perri e che ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita con un campione di kick boxing.

Con loro c’è poi Belen Rodriguez, che ha messo un punto (?) sulla sua storia con Stefano De Martino. E c’è anche, inevitabilmente, Ilary Blasi, il cui divorzio da Francesco Totti continua a tenere banco da svariati mesi a questa parte. Berrettini beato tra le showgirl, dunque. Re del campo e pure del gossip.