Lotteria Italia, piovono premi: scopri se hai vinto i 10mila euro in palio ogni giorno

Lotteria Italia, cresce il numero degli italiani baciati dalla dea bendata nell’ambito delle estrazioni giornaliere. Scopri se hai vinto.

Prima era la Befana a portare con sé un sacco pieno zeppo di premi e di soldi da destinare agli italiani. Adesso non c’è più bisogno di aspettare il 6 gennaio, da sempre giorno clou della Lotteria Italia. O meglio, nel giorno dell’Epifania ci sarà, come sempre, l’estrazione decisiva, ma l’evento sarà preceduto da altri piccoli appuntamenti con la dea bendata.

La Lotteria Italia, come noto, è legata alla trasmissione Affari Tuoi, condotta da Amadeus. Ci riferiamo al mitico gioco dei “pacchi”, per intenderci, così come il pubblico lo ha ormai da tempo ribattezzato. Nella serata del sesto giorno dell’anno si provvederà ad annunciare in diretta il codice del biglietto vincente, che si aggiudicherà una valanga di soldi. Chi segue il gioco di casa Rai sa bene, però, che il noto presentatore televisivo fa qualcosa di molto simile già da 2 mesi a questa parte.

Ogni giorno, su Rai 1, dopo una canonica estrazione viene annunciato il codice del biglietto risultato vincente. Vengono messi in palio, di volta in volta, 10mila euro, legati al programma Affari tuoi e alla Lotteria Italia. Tantissime persone sono state finora premiate, ma non è ancora finita qui. C’è tempo fino al 6 gennaio, infatti, per sperare che la dea bendata ci porti in dono questo tesoretto di tutto rispetto.

Lotteria Italia, l’elenco dei premi aggiornato al 17 dicembre

Ecco allora, qui di seguito, la lista aggiornata dei biglietti vincenti finora estratti nel corso della trasmissione serale condotta da Amadeus. Ti basterà consultarla per scoprire in tempo reale, a meno che tu non lo sappia già, se sei uno dei fortunati vincitori della lotteria giornaliera che “regala” 10mila euro al giorno.

La tabella arriva direttamente dal sito Agimeg, che aggiorna quotidianamente il tabellone. Queste estrazioni si fermano alla serata del 16 dicembre.