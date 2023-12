Sorteggio Champions League: le avversarie di Inter, Napoli e Lazio

Sorteggio Champions League: svelate le avversarie più probabili di Inter, Napoli e Lazio. Hanno maggiori possibilità di pescare queste squadre, ecco perché.

L’attesa sta per terminare: oggi Inter, Napoli e Lazio conosceranno le avversarie degli ottavi di finale di Champions League. E quasi certamente non sarà una passeggiata, perché nessuna delle squadre di Serie A che hanno passato la fase a gironi sono riuscite a farlo in prima posizione.

E mai come quest’anno sarebbe stato importante farlo, perché negli altri gruppi non ci sono stati particolari colpi di scena e le teste di serie di questi ottavi di finale sono quasi tutte dei top club candidati alla vittoria finale.

Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona saranno presenti nell’urna e nessuna delle italiane vorrebbe incontrarle.

Champions League: le avversarie più probabili

A livello statistico ci sono maggiori possibilità per le squadre italiane di affrontare le due tedesche teste di serie, ossia Bayern Monaco e Borussia Dortmund, come confermato anche dai bookmaker.

Per Inter, Lazio e Napoli la quota per il Bayern Monaco come avversaria pescata per gli ottavi di finale è 5.50, la stessa quota del Borussia Dortmund. A seguire c’è il Manchester City a 6.75. Più difficile pescare Aletico Madrid, Real Madrid, Real Sociedad o Arsenal, tutte opzioni a quota 7.25.

Queste diverse probabilità sono dovute al fatto che negli ottavi di finale non sono ancora possibili i derby tra squadre dello stesso campionato.

Dove vedere il sorteggio ufficiale degli ottavi di finale di Champions League

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League in programma a Nyon sarà trasmesso in diretta tv in chiaro da Canale 20, a partire dalle ore 11.50, e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it. Su Sky Sport 24 e Now la diretta del sorteggio Champions League partirà dalle 11.45; dalle 13 quello degli spareggi di Europa League; dalle 14 quelli relativi invece alla Conference.