I pronostici di lunedì 18 dicembre: Serie A, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 18 dicembre: ci sono i posticipi di Serie A e Liga, in campo anche il Mondiale per club e la Primeira Liga portoghese.

La sedicesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra l’Atalanta, rilanciata dalla vittoria sul Milan dello scorso turno, e la Salernitana in crisi nera e con il presidente che ha minacciato una vera e propria rivoluzione sul mercato di gennaio. Il cambio di panchina con l’arrivo di Pippo Inzaghi al posto di Paulo Sousa non è servito a risollevare la squadra sempre più ultima ma ancora con ampi margini per tornare a lottare per la salvezza: riprendere a fare punti da Bergamo sarà però molto complicato.

Il posticipo della Liga vede invece in campo il sorprendente Girona che dopo avere battuto in trasferta il Barcellona chiede strada all’Alaves: vittoria alla portata e probabile anche la solita scorpacciata di gol. Gol in arrivo anche in Championship tra il Birgminham e il Leicester di Maresca.

Pronostici altre partite

Le altre due partite più importanti di questo lunedì sono Fluminense-Al Ahli del Mondiale per club che vede i brasiliani favoriti e il match clou della Primeira Liga portoghese tra Sporting CP e Porto in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare a segno almeno una volta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Sporting CP-Porto, Primeira Liga, ore 21:15

Vincenti

• Fluminense (in Fluminense-Al Ahli, Mondiale per club, ore 19:00)

• Atalanta (in Atalanta-Salernitana, Serie A, ore 20:45)

• Girona (in Girona-Alaves, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Atalanta-Salernitana, Serie A, ore 20:45

• Girona-Alaves, Liga, ore 21:00

• Birmingham-Leicester, Championship, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Villarreal B-Real Valladolid, Liga Adelante, ore 20:30

Il “clamoroso”

Leicester vincente e almeno un gol per squadra (in Birmingham-Leicester, Championship, ore 21:00)