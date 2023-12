Girona-Alaves, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Girona-Alaves è una partita della diciassettesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

C’è già chi, in Spagna, parla di “nuovo Leicester” paragonando la cavalcata impronosticabile del Girona al miracolo che nella stagione 2015-16 riuscirono a compiere le Foxes in Premier League con Claudio Ranieri in panchina. Un paragone che non è affatto esagerato, soprattutto dopo la storica impresa della squadra di Michel realizzata una settimana fa nel derby catalano con il Barcellona, strapazzato 4-2 davanti al proprio pubblico.

Il Girona, insomma, fa sul serio. E quando mancano poche partite al giro di boa ha quasi gli stessi punti (42) niente meno che del Real Madrid di Carlo Ancelotti e Jude Bellingham, che però ha giocato una partita in più. Sì, i Blancos ieri hanno travolto 4-1 il Villarreal e adesso attendono la “risposta” dei biancorossi, in campo nel posticipo della Liga nel match casalingo con l’Alaves. Inutile sottolineare che in caso di vittoria il Girona controsorpasserebbe nuovamente i madrileni, riportandosi a +2. La squadra di Michel ha quindi un’occasione per dimostrare di poter lottare per traguardi che fino a qualche mese fa erano praticamente impensabili. Vincendo il Girona allungherebbe anche sullo stesso Barça, che non è andato al di là di un pareggio con il Valencia, restando a -6 dai cugini. Occhio però anche alla voglia di riscatto dell’Alaves, che nell’ultimo turno si è arreso di misura al Las Palmas (0-1) al termine di un equilibratissimo scontro salvezza. I baschi sono tredicesimi in classifica ma il divario nei confronti della terzultimi non è rassicurante (+3).

Come vedere Girona-Alaves in diretta tv e streaming

La sfida tra Girona e Alaves, valida per la diciassettesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Girona, oltre a giocare un gran calcio, ha dimostrato di poter reggere anche la pressione e dovrebbe riuscire ad avere la meglio anche sull’Alaves. Non dovrebbero mancare i gol al Montilivi, con i baschi che potranno fare poco contro l’ispirato attacco biancorosso.

Le probabili formazioni di Girona-Alaves

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Arnau, E. Garcia, Blind, Miguel; D. Lopez, A Garcia; Couto, Ivan Martin, Savinho; Dovbyk.

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Marin, Duarte, Lopez; Blanco, Guevara; Abde, Guridi, Rioja; Omorodion.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0