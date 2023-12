Fluminense-Al Ahly, Mondiale per Club: tv, streaming, formazioni, pronostici

Fluminense-Al Ahly è una semifinale del Mondiale per Club ed è in programma lunedì alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

In Arabia Saudita in questi giorni c’è l’appuntamento con il Mondiale per Club e questa sarà l’ultima edizione con la formula che ormai abbiamo ormai imparato a conoscere dagli anni 2000 in poi.

Dal 2025, infatti, si cambia: negli Stati Uniti avrà luogo un vero e proprio Mondiale tra squadre di club – saranno ben 32 – mentre resteranno le consuete sfide annuali tra i campioni delle sei confederazioni continentali affiliate alla Fifa e la competizione tornerà a chiamarsi Coppa Intercontinentale. Tornando all’edizione attuale, oggi toccherà al Fluminense di Fernando Diniz, che lo scorso 4 novembre ha trionfato per la prima volta nella sua storia nella Copa Libertadores, laureandosi campione del Sudamerica grazie al successo per 2-1 sul Boca Juniors, piegato soltanto ai tempi supplementari. Il Fluminense non ha mai preso parte ad un Mondiale per Club. Si tratta dell’esordio assoluto nella manifestazione per lo storico club di Rio de Janeiro, che ha disputato la sua ultima partita più di 15 giorni fa: il Tricolor Carioca ha chiuso il Brasileirao con due sconfitte, chiudendo al settimo posto in classifica e a -14 dal Palmeiras campione di Brasile.

Occhio agli egiziani

Come il Manchester City, atterrato proprio in queste ore in Arabia Saudita, anche Marcelo e compagni partiranno dalle semifinali. Ad attenderli ci saranno gli egiziani dell’Al Ahly.

I campioni d’Africa sono ormai una presenza fissa al Mondiale per Club – vi partecipano da 4 anni di fila – essendo una delle formazioni più vincenti del continente. Lo scorso giugno il club del Cairo ha trionfato per l’undicesima volta, battendo i marocchini del Wydad nella doppia finale. Guidati dall’allenatore svizzero Marcel Koller, gli egiziani nel secondo turno si sono presi lo scalpo dell’Al-Ittihad di Benzema e Kanté, che hanno preso parte alla competizione in quanto campioni del paese ospitante. Una partita quasi senza storia contro un avversario sulla carta più attrezzato (3-1) che deve far drizzare le orecchie ai brasiliani.

Come vedere Fluminense-Al Ahly in diretta tv e streaming

La sfida tra Fluminense e Al Ahly è in programma lunedì alle 19:00 al King Abdullah Sports City di Gedda, in Arabia Saudita. La sfida si potrà seguire sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che in Italia si è aggiudicata i diritti sulla manifestazione calcistica.

Il pronostico

Il Fluminese si sta preparando a quest’appuntamento già da settimane e può contare su dei giocatori di grande esperienza come Marcelo, Felipe Melo, Ganso e Cano, tutti ultratrentenni. L’Al Ahly ha dimostrato di essere una squadra di tutto rispetto battendo i più quotati sauditi ma potrà poco contro una formazione organizzata – e soprattutto più riposata – come quella di Diniz: potremmo non assistere ad un match spettacolare.

Le probabili formazioni di Fluminense-Al Ahly

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Guga, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli; Arias, Ganso, Keno; Cano.

AL AHLY (4-3-3): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmonem, Maaloul; Kouka, Ateya, Ashour; Tau, Kahraba, El Shahat.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0