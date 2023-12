Pronostici domenica 17 dicembre: Serie A, Bundesliga, Premier, Liga, Ligue 1

I pronostici di domenica 17 dicembre: in campo Serie A, Eredivisie, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1.

La domenica di Serie A inizia alle 12:30 con il Milan che affronta il Monza: partita che nasconde molte insidie, più semplice sulla carta l’impegno della Fiorentina alle 15:00 contro il Verona. Alla stessa ora gol in arrivo tra Udinese e Sassuolo, mentre alle 18:00 la Roma orfana di Dybala e Lukaku rischia grosso in casa del solidissimo Bologna.

Chiude il big match dell’Olimpico tra Lazio e Inter: probabile almeno un gol per squadra così come in Lille-PSG che chiude la giornata della Ligue 1 francese. La partita più importante in Premier League la giocano Liverpool e Manchester United, e c’è una chiara favorita vista la crisi dei Red Devils e anche le numerose assenze per infortunio più la squalifica di Bruno Fernandes.

Pronostici altre partite

Partite da almeno tre gol complessivi in Bundesliga tra Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte e tra Bayern Monaco e Stoccarda con l’attesa sfida nella sfida tra i bomber del campionato Kane e Guirassy. Nella Liga spagnola probabili vittorie interne per Real Sociedad e Real Madrid rispettivamente contro Betis e Villarreal.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Liverpool vincente e almeno tre gol complessivi in Liverpool-Manchester United, Premier League, ore 17:30

Vincenti

• Fiorentina (in Fiorentina-Verona, Serie A, ore 15:00)

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Real Betis, Liga, ore 16:15)

• Marsiglia (in Marsiglia-Clermont, Ligue 1, ore 17:05)

• Real Madrid (in Real Madrid-Villarreal, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Arsenal-Brighton, Premier League, ore 15:00

• Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 17:30

• Bayern Monaco-Stoccarda, Premier League, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• AZ Alkmaar-PSV Eindhoven, Eredivisie, ore 20:00

• Lazio-Inter, Serie A, ore 20:45

• Lille-PSG, Ligue 1, ore 20:45

Il “clamoroso”

Bologna vincente e meno di quattro gol complessivi (in Bologna-Roma, Serie A, ore 18:00)