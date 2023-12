Lazio-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Inter è una partita della sedicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

L’Olimpico biancoceleste è sempre stato indigesto a Simone Inzaghi da quando è al timone dell’Inter. La sua ex squadra, la Lazio, gli ha regalato solo dei dispiaceri ogni qualvolta l’ha affrontata nello stadio della Capitale: stesso risultato (3-1) sia nel 2021 che nel 2022.

Il tecnico piacentino tenterà di invertire questo doloroso trend nel posticipo domenicale del sedicesimo turno di campionato, proseguendo l’intrigante duello a distanza con la Juventus, che resta a -2 dai nerazzurri e sembra essere intenzionata a non mollare di un centimetro. Per la terza settimana di fila i bianconeri scenderanno in campo qualche giorno prima della capolista: domenica sera, dunque, l’Inter potrebbe vedersi costretta ad operare l’ennesimo controsorpasso per non perdere la vetta. Sette giorni fa c’è riuscita senza problemi, travolgendo 4-0 l’Udinese e replicando agli uomini di Massimiliano Allegri, che 24 ore prima si erano aggiudicati il big match con il Napoli grazie all’inzuccata di Gatti. Stavolta il compito è più difficile, sia perché in settimana c’è stata la Champions League – solo 0-0 con la Real Sociedad, mancando il primo posto nel girone – sia perché la squadra di Maurizio Sarri ha tanta fame di punti, considerato che da novembre in poi in campionato i biancocelesti sono riusciti ad avere la meglio esclusivamente sul Cagliari.

La Lazio, come i nerazzurri, è reduce dall’impegno infrasettimanale con l’Atletico Madrid: in Spagna martedì scorso è arrivata una sconfitta netta (2-0) ma a qualificazione già acquisita. In Serie A, invece, i capitolini continuano a deludere: sabato non sono andati al di là di un deludente pareggio con il Verona (1-1), restando decimi in classifica.

Lazio-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Persistono i problemi in difesa per Sarri, che spera di recuperare in extremis Romagnoli e Patric. Non dovessero farcela, i due centrali saranno Gila e Patric. A centrocampo confermati Guendouzi, Rovella e Luis Alberto, mentre in attacco Zaccagni, in gol a Verona, vincerà il ballottaggio con Pedro.

Difesa da reinventare anche per Inzaghi, che all’Olimpico dovrà dare fiducia a Bisseck, visto che sia Pavard che de Vrij daranno forfait. Sulla corsia destra Darmian prenderà il posto dell’infortunato Dumfries, rispetto alla gara di coppa con la Real Sociedad ritornano dal 1′ sia Barella che Lautaro Martinez, pronto a ricomporre la “ThuLa” con Thuram.

Come vedere Lazio-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Inter, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

L’Inter, che contro la Lazio all’Olimpico non vince dal 2018, vanta il miglior rendimento esterno del campionato. Fuori casa ha sempre vinto tranne che nello scontro diretto con la Juventus a Torino e soprattutto ha incassato a malapena due gol. Un bel problema per i biancocelesti, che stanno peccando proprio in fase realizzativa, con 16 reti segnate in quindici giornate. Bottino scarno, inusuale per una squadra di Sarri. Fermo restando che si tratta di una gara che potrebbe celare non poche insidie, l’Inter stavolta sia in grado di sfatare il tabù Olimpico, evitando quantomeno la sconfitta. I gol complessivi dovrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1