Brentford-Aston Villa, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Brentford-Aston Villa è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Terzo posto a due punti dalla vetta. E con la sensazione che si possa dire la propria fino al termine della stagione soprattutto per un semplice motivo: se in panchina hai uno come Emery tutto può succedere.

L’Aston Villa è una squadra che fino al momento ha fatto quello che nessuno si aspettava: cioè essere lì, proprio attaccato al Liverpool che guida la Premier e avanti, addirittura, al Manchester City. Un filotto di otto risultati utili di fila – con due pareggi – che ha permesso ai Villans di sognare in grande, magari sperando di ripetere l’impresa dei Leicester di un poco di tempo fa. Ma molto del futuro passa dal difficile campo del Brentford, una squadra che non è che stia vivendo questo grande momento, ma che ha una classifica abbastanza tranquilla per non giocare con assilli. E sappiamo benissimo come una testa libera possa dare quel qualcosa in più che serve a tutte le latitudini.

Le due squadre si sono affrontate in amichevole lo scorso luglio: 3-3 il finale. E l’Aston Villa negli ultimi cinque incroci, compreso questo appena raccontato, ha vinto solamente una volta, nel 2022, con un quattro a zero che non allora non ha lasciato spazio a nessun commento. Crediamo quindi sia giunta l’ora del secondo colpo.

Come vedere Brentford-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Brentford-Aston Villa è in programma domenica 17 dicembre alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Aston Villa troppo in forma in questo momento per pensare che non possa riuscire nell’affermazione esterna. Emery in coppa durante la scorsa settimana ha fatto anche turnover e quindi l’undici che scenderà in campo dovrebbe essere fresco per riuscire ad azzannare il match. Gara, infine, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Brentford-Aston Villa

BRENTFORD (4-4-2): Flekken; Ghoddos, Pinnock, Mee, Roerslev; Onyeka, Norgaard, Janelt; Damsgaard, Maupay, Wissa.

ASTON VILLA (4-4-1-1): Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Moreno; Cash, Kamara, Ramsey, McGinn; Diaby, Watkins.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2