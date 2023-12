Berrettini, questione di prestigio: per lui è un invito a nozze

Berrettini, la ruota ogni tanto gira e pare, per fortuna, che stavolta all’orizzonte ci sia un’ottima notizia per il romano.

Uno cerca il riscatto, l’altro pure. Il primo vuole tornare agli antichi fasti e riappropriarsi di ciò che il destino ha ripetutamente cercato di portargli via, vale a dire la possibilità di giocare a tennis e di crescere. L’altro, invece, dopo 17 anni dietro le quinte, è impaziente di metterci la faccia e di ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Stando così le cose ci sono tutti i presupposti, almeno in teoria, perché il matrimonio tra Matteo Berrettini e Francisco Roig fili liscio come l’olio e produca grandi “cose”. Il tennista romano e il suo nuovo allenatore hanno già iniziato a lavorare insieme – sono stati visti a Montecarlo, come ha riferito nei giorni scorsi Tennis italiano – ragion per cui non si sono persi in chiacchiere. D’altra parte le lancette corrono e non c’era tempo di starsene lì a cincischiare: si sono buttati immediatamente nella mischia, così da preparare un piano d’attacco in vista del tanto atteso rientro in campo dell’ex numero 1 d’Italia.

Berrettini, come annunciato nei giorni scorsi, inaugurerà la stagione, quella che spera possa decretare la sua rinascita, a Brisbane, in Australia. Per via del suo posizionamento nel ranking – ad oggi è in 92esima posizione – dovrà passare dalle qualificazioni, per potersi assicurare un posto nel main draw. Non avrà vita facile, insomma, nel Queensland, ma per fortuna la ruota gira. Almeno ogni tanto.

Posta in consegna per Berrettini: arriva una wild card

Dopo Brisbane, Berrettini potrebbe andare ad Auckland, in Nuova Zelanda, che sarà cornice di un altro torneo preparatorio in vista dello Slam di Melbourne. E qui, a quanto pare, le cose potrebbero essere un tantino più semplici.

Neanche in questo caso gli toccherà un posto nel tabellone principale, ma pare che il direttore del torneo, Nicolas Lamperin, stia valutando l’ipotesi di concedere una wild card al campione romano. Ne ha già assegnata una a Gael Monfils e vuole spalancare le porte dell’ASB Classic a Richard Gasquet, ma ci sono altri due tennisti che vorrebbe fortemente nel suo main draw: Denis Shapovalov e, per l’appunto, Matteo Berrettini.

Lamperin, stando a quanto racconta Tennis italiano, vorrebbe rendere più prestigiosa e interessante l’entry list, motivo per il quale un profilo come quello del romano potrebbe essere perfettamente funzionale a tale scopo. Per Matteo, si tratterebbe di un regalo molto gradito. Di una “spinta” inaspettata che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe giovare tanto alla sua forma fisica – ha bisogno di mettere quanti più match possibili sulle gambe – quanto al suo ranking.