Genoa-Juventus 1-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Genoa-Juventus, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di venerdì 15 dicembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

La Juve proverà nella trasferta ligure a riconquistare il primo posto, in attesa della sfida fra Inter e Lazio. Allegri si rifiuta ancora di parlare di obiettivo Scudetto, ma contro il Genoa la sua Juventus può confermare il primato e continuare a presentarsi come candidata principale al titolo.

Per la sfida contro il Genoa Allegri non può contare su Rabiot, acciaccato. Per questo il tecnico mette a centrocampo McKennie, Locatelli e Miretti, con Cambiaso e Kostic sulle fasce. In attacco torna la coppia Vlahovic-Chiesa.

Momenti clou della sfida

La Juventus prova ad aggredire dal 1′, però è del Genoa la prima occasione da goal: è Malinovskyi a provarci dalla lunga distanza, con Szczesny che la blocca. I bianconeri rispondono al 14′ con Chiesa che calcia quasi dal fondo, ma Martinez interviene con i pugni e mette in angolo. Al 20′ De Winter manda alto di testa su corner. Sul capovolgimento di fronte la Juve attacca con Chiesa che serve Vlahovic. Il servo manda fuori da buona posizione.

Al 27′ Massa fischia un rigore per la Juve: errore di Badelj che serve Vlahovic, la palla arriva Chiesa che salta Martinez e viene steso. Tira proprio Chiesa e segna. Il Genoa risponde con un tiro di sinistro di Vasquez che finisce fra le braccia del portiere bianconero. Al 44′ Gudmundsson liscia da ottima posizione. Finisce così un primo tempo bloccato e pieno di errori tecnici.

Nel secondo tempo segna subito Gudmundsson su assist di Ekuban. Al 51′ Martinez serve involontariamente Chiesa che però cincischia e viene murato dall’uscita del portiere stesso. Al 71′ Bani spara alto di testa da ottima posizione. Sul finale ci prova Bremer di coscia su corner, ma Martinez para.

Tabellino e pagelle di Genoa-Juventus

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli (84′, Vigliacco), Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez (46′, Ekuban); Gudmundsson, Messias (90′, Haps). All.: Gilardino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti (74′, Iling jr); Kostic (67′, Weah); Vlahovic (68′, Milik), Chiesa. All: Allegri

ARBITRO: Davide Massa di Imperia

MARCATORI: 28′, Chiesa (rig); 48′, Gudmundsson

NOTE: Ammoniti: 61′, Danilo; 70′, McKennie, 71′, Milik; 74′, Badelj, 86′, Malinovskyi. Recupero: 4′

Migliore in campo per la Juve è Cambiaso, sempre frizzante sulla fascia e prezioso in copertura (7). Chiesa prova a rendersi pericoloso, ma giocando sulla destra non riesce a chiudere con efficacia le sue iniziative, mezzo voto in più per il goal su rigore (6,5). Badelj mette in fila tre o quattro errori e poi propizia il rigore per la Juve (4,5). Vasquez è il più propositivo e ispirato dei liguri nel primo tempo ma sbaglia anche molte scelte (5,5). Vlahovic convince a metà (6). Prova di carattere e di forza di Gudmundsson (7).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro fischia il rigore su Chiesa ma due minuti più tardi non dà rigore sulla trattenuta che sbilancia Vlahovic in aria: la Juve protesta, ma la decisione sembra corretta. Poi la Juve chiede un rigore anche per un tocco di mano: episodio molto dubbio.

Ecco gli highlights della gara

Le immagini saranno disponibili dopo le 23:30