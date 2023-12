Ajax-AEK Atene, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Ajax-AEK Atene è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Il gruppo B inizialmente appariva come uno dei più equilibrati, essendo composto da club di un certo blasone (Ajax e Marsiglia) e da squadre emergenti come il Brighton di Roberto De Zerbi e i campioni di Grecia dell’Aek Atene.

Ma, a novanta minuti al termine della fase a gironi, le gerarchie sono abbastanza delineate e due settimane fa sono arrivati anche i primi verdetti. Ajax e Aek, che si affronteranno nell’ultimo turno, non possono più proseguire l’avventura in Europa League: rispettivamente ultima e penultima, separate da soli due punti, si contenderanno il terzo posto ed il “paracadute” della Conference League. I greci di Matias Almeyda sono davanti e potrebbero farsi bastare anche un pareggio nella notte di Amsterdam per essere certi di disputare gli spareggi con le seconde classificate dei gironi di Conference. Condannato a vincere invece l’Ajax: solo la vittoria consentirebbe ai Lancieri di scavalcare i gialloneri e salvare l’onore retrocedendo nella terza manifestazione continentale.

Un’impresa possibile, visto che la cura van’t Schip sta funzionando alla grande: da quando è arrivato il nuovo tecnico l’Ajax ha ripreso quota ed ora è quinto in classifica in Eredivisie.

Quattro vittorie consecutive per i biancorossi in campionato, approfittando di un calendario favorevole: l’ultima sconfitta è quella con l’irrefrenabile Psv Eindhoven dello scorso ottobre. Van’t Schip, tuttavia, non è riuscito a raddrizzare la situazione in Europa League, dove l’Ajax ha conquistato a malapena 2 punti in 5 giornate. L’Aek Atene di partite di fila invece ne ha vinte tre nella Super League greca ed ora è ad una sola incollatura dal Panathinaikos capolista. La gara d’andata terminò 1-1: due mesi fa Vida nella ripresa rispose a Bergwijn.

Come vedere Ajax-AEK Atene in diretta tv e in streaming

Ajax-AEK Atene è in programma giovedì alle 21:00 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Ajax-AEK Atene anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Non è più l’Ajax di due mesi fa: sotto la nuova guida tecnica i Lancieri si sono risollevati e sembrano in grado di poter vincere questo scontro diretto per continuare a giocare in Europa. Puntiamo sul successo dei biancorossi in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Ajax-AEK Atene

AJAX (4-3-3): Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Taylor, Hlynsson; Forbs, Brobbey, Bergwijn.

AEK ATENE (4-3-3): Stankovic; Sidibe, Vida, Mitoglou, Hajsafi; Szymanski, Mantalos, Pineda; Amrabat, Zuber, Eliasson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1