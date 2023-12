Brighton-Marsiglia, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Brighton-Marsiglia è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Saranno due squadre allenate da tecnici italiani, Roberto De Zerbi e Gennaro Gattuso, a duellare per il primo posto nel gruppo B, uno dei più interessanti di quest’edizione.

Un derby tutto colorato d’azzurro quello tra Brighton e Marsiglia: in cima alla classifica del girone ci sono i francesi, una situazione che permette al club guidato dall’allenatore calabrese di poter contare su due risultati su tre nella trasferta inglese. Anche un pareggio, per essere più precisi, permetterebbe al Marsiglia di restare davanti ai Seagulls ed evitare gli spareggi con le terze classificate in Champions League, che significherebbe dover giocare due partite in più a cavallo tra febbraio e marzo per accedere agli ottavi di finale. Il Brighton invece non può fare calcoli se vuole scavalcare i provenzali in graduatoria: ci riuscirebbe solo vincendo. Ad ogni modo entrambe sono sicure di essersi qualificate alla fase ad eliminazione diretta già da due settimane. Per gli inglesi si tratta di un traguardo storico, alla loro prima partecipazione ad una competizione europea.

Seagulls troppo discontinui

L’altra faccia della medaglia è che le fatiche per il doppio impegno oltre a riempire l’infermeria hanno fatto perdere diversi punti per strada al Brighton in campionato.

I Seagulls, infatti, in Premier League continuano ad essere molto incostanti. Sabato scorso non sono riusciti a dare continuità alla vittoria nel turno infrasettimanale con il Brentford, pareggiando 1-1 con il neopromosso Burnley e sprecando l’occasione di scavalcare il Newcastle in settima posizione. Continuità che invece sembra aver trovato il Marsiglia, che dopo il successo per 4-3 sull’Ajax nell’ultima giornata di Europa League ha ottenuto tre vittorie di fila in Ligue 1 (Rennes, Lione e Lorient), salendo al sesto posto, a -4 dalla zona Champions League. Rosa sempre ridotta all’osso per De Zerbi, che deve fare a meno di Ansu Fati, Estupinan, Enciso, March, Webster e Welbeck. Meno assenze in casa Marsiglia: all’appello mancheranno solo Correa, Rongier e Pedro Ruiz.

Come vedere Brighton-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brighton e Marsiglia è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Amex Stadium di Brighton, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Brighton-Marsiglia anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La gara d’andata, lo scorso ottobre, terminò con un pirotecnico 2-2. Non è una sorpresa se consideriamo la mentalità offensiva dei due allenatori, che qualche anno fa si scontrarono anche in un’accesissima doppia finale di playoff in Serie C quando sedevano sulle panchine di Pisa e Foggia. Ci aspettiamo un match movimentato anche stavolta, con il Brighton che a differenza del Marsiglia dovrà fare la partita: un pareggio ai Seagulls non serve a nulla. Leggere preferenza per il Marsiglia, che dovrebbe segnare almeno una rete contro una difesa rimaneggiata e che in questa prima parte di stagione ha subito tanti gol.

Le probabili formazioni di Brighton-Marsiglia

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, Igor, Hinshelwood; Gross, Gilmour; Adingra, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson.

MARSIGLIA (4-4-2): Pau Lopez; Clauss, Gigot, Mbemba, Renan Lodi; Sarr, Veretout, Ounahi, Harit; Ndiaye, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2