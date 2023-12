Mercato Juve: “Phillips colpo possibile, per Sancho è dura”

La Juve potrebbe avere difficoltà a investire sul mercato a gennaio, si parla tuttavia di alcuni colpi dalla Premier: Phillips del City e Sancho dallo United.

Giovanni Albanese, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei possibili movimenti in entrata da parte della Juve, concentrandosi sulla possibilità di una trattativa col City di Guardiola per Kalvin Phillips.

“Ci sarà un incontro nei prossimi giorni per tornare a parlare dell’acquisto di Phillips“, ha spiegato il giornalista. “La Juve sta valutando l’idea di intervenire sul mercato a gennaio, ma sia Giuntoli che Manna si ritengono soddisfatti della rosa attuale a disposizione di Allegri. Quindi vedremo“.

“Nicolussi Caviglia si sta dimostrando una pedina importante e forse ora abbiamo capito perché la società non ha voluto darlo in prestito. Illing jr è sicuramente il più sacrificabile dei giovani della Juve, ha giocato meno ed è in scadenza nel 2025. Non vedo acquisti a gennaio di prima fascia: la Juve ha raggiunto un equilibrio che deve essere preservato. Inoltre va sottolineato come la Juve può fare un acquisto solamente in caso di una cessione”.

“Mi sembra strano che uno come Sancho possa venire alla Juve“, ha continuato Albanese. “Sicuramente è stato offerto, ma non posso pensare che un calciatore da 20 milioni di ingaggio possa arrivare in questa Juve”.

Phillips alla Juve a gennaio: “Solo in caso di cessione“

L’intervistato ha poi parlato del futuro di Chiesa. “Una soluzione può essere il rinnovo breve di un anno per stemperare la tensione. Lui ha pretese alte, forse anche giuste. La Juve deve tornare in Champions per garantire ai suoi calciatori ingaggi importanti“.

“Tale scenario non potrà essere concretizzato con Vlahovic, però“, ha spiegato ancora Albanese, “perché il suo contratto ha una parte variabile che aumenta di anno in anno. Quindi il suo contratto non potrà essere spalmato. Lui ha anche dato la disponibilità al rinnovo ma al momento è davvero complicato. Il calciatore comunque deve essere valorizzato, anche perché al momento non è facile venderlo. Se si ha questa idea bisogna trovare il modo di farlo rendere“.

Secondo il giornalista la Juve affronterà una partita molto insidiosa contro il Genoa: “La squadra di Gilardino ha un’identità e un obiettivo ben preciso cioè la salvezza. La Juve è una squadra in costruzione, bisogna fare attenzione perché ci sono dei calciatori che l’anno scorso venivano criticati come magari Gatti, Miretti. Ora stanno facendo bene, ma non sono senatori di questa squadra”.