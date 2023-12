Gratta e vinci: non tutte le ciambelle riescono col buco, ma la sua era perfetta

Gratta e vinci, a volte basta una golosa deviazione perché la vita cambi da un momento all’altro: la sua storia ha dell’incredibile.

I Simpson le hanno senza ombra di dubbio portate alla ribalta. Fino a che Homer non ha iniziato a farne incetta, chi non era mai stato al di là dell’Oceano non sapeva, infatti, della loro esistenza. Non aveva né mai visto e né tanto meno mangiato quelle deliziose ciambelline glassate, ripiene e ricoperte d’ogni squisitezza.

Gli americani, ma anche i turisti che si recano in vacanza negli States, ne vanno ghiotti. E ne hanno ben donde, dal momento che le mitiche donuts, così come si chiamano in America, sono davvero squisite. Irresistibili. Talmente irresistibili che un uomo di Gaffney, nello Stato della Carolina del Sud, non è proprio riuscito alla tentazione di mangiarne una. Era alla guida della sua auto quando, in preda a una voglia improvvisa e insaziabile di ciambelle, si è diretto al Sunny’s Quick Stop, lungo la South Grenard Street, per comprare una donuts e qualcosa da bere.

Già che c’era, ha chiesto all’impiegato di aggiungere al conto anche un Gratta e vinci. La sua scelta è ricaduta su un biglietto, del valore di 10 dollari, della serie 5 Spot. E mentre gustava la sua deliziosa ciambellina glassata, perfettamente rotonda e ben lievitata, dolce al punto giusto, la dea bendata si è palesata davanti a lui.

Gratta e vinci, galeotta fu la sua voglia di donuts: un golosissimo Gastone

La voglia improvvisa di donuts gli ha cambiato la vita. Nel Gratta e vinci acquistato insieme al dolcino c’erano infatti, udite udite, la bellezza di 300mila dollari. Non riusciva a credere che fosse vero, motivo per il quale ha passato il grattino all’impiegato affinché lo controllasse con l’apposito scanner.

Confermata la vincita, l’uomo è corso a telefonare a sua moglie, che stava dormendo. “Non mi ha creduto”, ha poi raccontato ai funzionari della Lotteria, increduli come lui che un piccolo peccato di gola lo avesse guidato verso una così grande fortuna. Sarà anche vero che non tutte le ciambelle riescono col buco, ma la sua sì: meglio di così, anzi, proprio non poteva venire.

Il golosissimo Gastone di Gaffney ha già incassato la sua vincita e fatto sapere che grazie a questi soldi potrà realizzare il sogno di una vita: acquistare una casa nuova di zecca. Con una cucina grandissima, presumiamo, in cui impastare un sacco di buonissime ciambelle.