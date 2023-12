Eurojackpot oggi, estrazione del 12 dicembre 2023 | Montepremi, numeri in diretta

Estrazioni dell’Eurojackpot: a seguire la combinazione vincente del gioco con i due euronumeri relativi al concorso di martedì 12 dicembre 2023.

Il ricchissimo gioco a premi paneuropeo mette in palio un montepremi di 49.000.000 di euro. L’Eurojackpot è un gioco a premi attivo dal marzo del 2012: si tratta del primo concorso con un montepremi in comune per diciotto Paesi europei.

Ogni settimana il montepremi cresce… Si parte sempre da un minimo di 10 milioni e si può arrivare a un massimo di 120 milioni di euro. Le estrazioni avvengono ogni martedì e venerdì, alle ore 20:00 a Helsinki, in Finlandia. Quindi, per il fuso orario, in Italia sono disponibili non prima delle 21:00.

Oltre che nel nostro Paese, è possibile giocare all’Eurojackpot anche in altre nazioni del continente europeo. Nella fattispecie: Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia Germania, Ungheria, Islanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Nel momento in cui si verifica la vincita massima, il jackpot riparte sempre da un importo minimo di 10 milioni di euro. Ed estrazione dopo estrazione, il montepremi s’ingrossa, dacché in poche settimane torna quasi sempre a cifre di tutto rispetto, fino ai famigerati 120 milioni.

Siamo giunti al concorso numero 99 del 2023, di venerdì 8 dicembre. E il montepremi è di 49 milioni. Nella scorsa estrazione nessun fortunato ha indovinato il 5+2. In tutto sono stati assegnati 746.715 premi, per un totale di 11.690.505 € vinti.

Giocare all’Eurojackpot è semplice e divertente. Il giocatore si deve limitare a compilare una schedina inserendo una o più combinazioni. Si possono scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 50 e due euronumeri compresi tra 1 e 12. In alternativa si può richiedere una combinazione casuale.

Si può anche scegliere di giocare in abbonamento e ripetere la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a scelta (di norma da due a un massimo di dieci). La giocata può essere convalidata tramite schedina in ricevitoria oppure su uno dei siti abilitati. E c’è anche l’app ufficiale Eurojackpot.

Indovinando il 5+2 si ottiene la vincita massima. Le possibilità di vittoria per quest’opzione sono di uno su centotrentanove milioni circa.

Eurojackpot, i numeri di martedì 12 dicembre 2023

Il gioco dell’Eurojackpot è veloce e intuitivo. Bisogna scegliere cinque numeri su un totale di 50 nel pannello blu e almeno due euronumeri su 10 nel pannello relativo agli Euronumeri. Poi, non si deve far altro che attendere l’estrazione. La giocata minima è di 2 euro. La vincita massima si ottiene indovinando i 5+2 numeri che danno accesso al jackpot milionario. Ci sono dodici categorie di vincita inferiori. E la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 26.

Come anticipato, le estrazioni settimanali sono in programma ogni martedì e venerdì sera alle ore 20:00 circa, orario finlandese. I ritardi nell’estrazione sono comuni, e quindi può capitare anche di dover aspettare oltre le 21:00.

I numeri vincenti di oggi compariranno qui sotto (premere F5 per aggiornare la pagina, se non compaiono):

Estrazione alle ore 20:00 Eurojackpot: 2 8 20 34 40

Euronumeri: 9 12

Si consiglia, come sempre, per riscontrare eventuali vincite di verificare i numeri dell’Eurojackpot sul sito ufficiale della Sisal o sul dominio web dedicati al gioco.