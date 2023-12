Anversa-Barcellona, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Anversa-Barcellona è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

Non c’è ancora l’aritmetica, ma al Barcellona basta davvero poco per chiudere il girone al primo posto. I blaugrana, già qualificati dopo la vittoria contro il Porto (2-1) di due settimane fa, non devono perdere contro il fanalino di coda Anversa nell’ultima giornata per restare davanti a tutti ed essere testa di serie nell’imminente sorteggio degli ottavi.

Rimarrebbero primi anche se dovessero perdere in Belgio ma in quella circostanza, in verità alquanto remota, bisognerà attendere l’esito della sfida tra Porto e Shakhtar Donetsk, che in classifica hanno tre punti in meno rispetto ai catalani. Solamente gli ucraini potrebbero soffiare il primo posto alla squadra di Xavi: ci riusciranno soltanto se si “allineeranno i pianeti” e cioè se l’Anversa avesse la meglio sul Barça e se contemporaneamente gli arancionero vincessero con diversi gol di scarto in Portogallo. Uno scenario assolutamente improbabile, visto che il Barcellona affronta un avversario che non è stato in grado di collezionare neppure un punto in cinque giornate. Numeri davvero disastrosi quelli della squadra allenata dall’ex centrocampista del Milan Mark van Bommel – ha vestito la maglia blaugrana nella stagione 2005-06, vincendo pure la Champions League – che in cinque partite ha incassato 15 gol e ne ha segnati a malapena tre.

Xavi si aspetta una reazione

Le cose stanno andando meglio nel campionato belga, dove l’Anversa non perda da ottobre quando si arrese 2-1 al Club Brugge. Sabato scorso è arrivata la seconda vittoria consecutiva ai danni del Cercle Brugge (1-3) ma la vetta della classifica rimane lontana.

Un weekend da dimenticare invece per il Barcellona, strapazzato dai cugini del Girona (2-4) nel derby catalano: i biancorossi hanno inflitto a Lewandowski e compagni la seconda sconfitta stagionale nella Liga, rimanendo in cima e portandosi a +7 sui blaugrana. Ecco perché Xavi, nonostante la qualificazione sia già in tasca, si aspetta una reazione in Belgio.

Come vedere Anversa-Barcellona in diretta tv e streaming

Anversa-Barcellona è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al Bosuilstadion di Anversa, in Belgio. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Anversa-Barcellona è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Scontato il turnover di Xavi, che deve fare a meno di pedine importanti come Gavi, Alonso e ter Stegen. Ma anche le seconde linee sono in grado di avere la meglio su una squadra, l’Anversa, che ha dimostrato di non essere all’altezza della competizione: vittoria rotonda del Barcellona in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Anversa-Barcellona

ANVERSA (4-3-3): Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Wijndal; Vermeeren, Keita, Balikwisha; Ejuke, Janssen, Kerk.

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Baldé; de Jong, Romeu, Fermín López; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.

Il Barcellona riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-3