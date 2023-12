Porto-Shakhtar Donetsk, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Porto-Shakhtar Donetsk è una partita della sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, pronostici.

Doveva essere uno dei gruppi più “scontati” ed invece quasi tutti i verdetti sono ancora tutti da scrivere nel girone H, con lo scontro tra Porto e Shakhtar Donetsk che assume i contorni di un vero e proprio spareggio per il secondo posto dietro al Barcellona già certo di giocare gli ottavi di finale e (quasi) del primo posto.

Sì, perché ai blaugrana, che hanno tre punti di vantaggio su portoghesi e ucraini, basterà non perdere contro il fanalino di coda Anversa per essere teste di serie al prossimo sorteggio di Nyon: Xavi e i suoi uomini potrebbero restare primi addirittura perdendo, se lo Shakhtar non riuscisse ad avere la meglio sui lusitani all’Estadio do Dragao. A quel punto, con gli scontri diretti in perfetta parità, la discriminante da prendere in considerazione sarà la differenza reti. Parliamo, tuttavia, di uno scenario alquanto improbabile, visto che difficilmente i modesti belgi, ultimi a quota zero punti, riusciranno ad evitare la sconfitta con i catalani. Il Porto invece non può fare troppi calcoli. La squadra di Sergio Conceiçao si qualificherà se vince oppure se pareggia con gli ucraini, battuti a domicilio lo scorso settembre (1-2). I Dragoes contano di sfruttare lo slancio per la vetta della classifica ritrovata in Liga de Portugal grazie al terzo successo consecutivo contro il Casa Pia (3-1).

Due risultati su tre per il Porto

Le reti di Evanilson, Zé Pedro e Pepe hanno consentito a Conceiçao di approfittare del passo falso dello Sporting. Ma soprattutto di voltare pagina dopo la figuraccia in Taça da Liga.

Sono tre invece le vittorie di fila dello Shakhtar Donetsk, che dopo la vittoria fondamentale contro l’Anversa due settimane fa (1-0) ha fatto un sol boccone di Metalist e Veres Rivne in campionato continuando a tenere il fiato sul collo delle prime della classe, Kryvbas e Dnipro-1. Nel Porto mancheranno all’appello Wendell, Marcano e Joao Mario. Conceiçao riproporrà il solito 4-4-2, con la coppia d’attacco formata da Evanilson e Taremi. Due forfait invece per gli arancionero di Marino Pusic, orfana di Chygrynskiy e Konoplia.

Come vedere Porto-Shakhtar Donetsk in diretta tv e streaming

Porto-Shakhtar Donetsk è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio do Dragao di Oporto, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 256). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Porto-Shakhtar Donetsk è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Porto si è già dimostrato superiore rispetto allo Shakhtar Donetsk, perdendo solamente la doppia sfida con il Barcellona. Gli ucraini sono cresciuti strada facendo – degno di nota il successo nel match di ritorno con i blaugrana grazie al quale si sono rimessi in gioco – ma è improbabile loro un colpaccio in trasferta, per giunta in uno stadio in cui i lusitani danno il meglio di sé. Porto favorito in una sfida da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Porto-Shakhtar Donetsk

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Jorge Sánchez, Pepe, David Carmo, Zaidu; Alan Varela, Eustáquio, Pepê, Galeno; Evanilson, Taremi.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Matviyenko, Azarov; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Sikan, Newerton.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1