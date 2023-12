Abate al posto di Pioli: “Ibra è un suo grande amico”

L’ingresso di Ibrahimovic in società fa crescere le quotazioni di Ignazio Abate come possibile sostituto di Pioli in caso di altre sconfitte.

Fabio Santini, giornalista di Telenova, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay per parlare della panchina di Stefano Pioli, mai così in bilico: Abate potrebbe essere il traghettatore raccomandato da Ibrahimovic.

“La mossa operata da Cardinale sta a significare che ci sarà qualcuno sopra a Pioli che valuterà il lavoro. Ibrahimovic è un grande amico di Abate e si sta parlando molto di lui come traghettatore“, ha spiegato Santini. “L’esonero può arrivare sempre che Pioli perda sia domani sera in Champions che contro il Monza nel weekend. Il ventaglio di allenatori su cui si sta muovendo il Milan è ampio“.

Secondo Santini, al Milan piacciono Italiano, Thiago Motta, Palladino, Tudor, Conte e De Zerbi. “Da uno di questi dovrebbe uscire il nuovo tecnico rossonero. Considerando il modello culturale calcistico che ha Ibra potrebbe uscire anche il profilo di un allenatore-manager“.

“Zlatan“, ha spiegato poi l’intervistato, “non è stato preso per fare l’allenatore: farà il consulente di RedBird e per sovrintendere tutto quello che riguarda l’area tecnica e societaria del Milan”.

“Le possibilità di vedere Thiago Motta al Milan fino a qualche tempo fa erano alte, il problema è che Giuntoli e Manna si sono fatti vivi con il tecnico del Bologna. In Italia c’è dunque la Juventus, in caso di addio ad Allegri. L’attuale allenatore della Juve avrebbe già confidato a qualcuno di voler lasciare anche con la vittoria dello Scudetto. Motta piace anche all’estero: su di lui ci sono il Paris Saint-Germain e Manchester United”.

Abate al posto di Pioli: “Ibra lo conosce e lo spinge“

“La Juventus venderebbe subito Vlahovic, anche a gennaio“, ha rivelato poi il giornalista. Il serbo rappresenta per la Juve un investimento sbagliato: sportivamente non ha reso e dal punto di vista economico ha creato molti problemi. “Il problema è che non ci sono offerte per cui diventa difficile pensare a una sua cessione“.

“Vlahovic è stato pagato circa 80 milioni ma la Juve si è già tolta l’idea dalla testa di guadagnare cifre così. Fino a qualche tempo fa so di un interesse del Chelsea con un’offerta da 60 milioni, ma ora penso che Vlahovic possa andare via alla metà di quanto è stato pagato”.

Secondo Santini difficilmente Lukaku andrà alla Juve l’anno prossimo: è più probabile che si trasferirà in Arabia Saudita. Poi il giornalista ha parlato anche del futuro di Barella: “Frattesi è stato preso perché Barella a giugno potrebbe uscire. Il Real Madrid potrebbe proporre un assegno da 80 milioni di euro che l’Inter accetterebbe. Zielinski ha detto di no all’Arabia Saudita ma anche ai continui richiami di De Laurentiis per il rinnovo: a fine campionato andrà alla corte di Simone Inzaghi con un contratto due più due”.