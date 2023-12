Non ne ha preso nemmeno uno: colpo da 15mila euro

Non ne ha preso nemmeno uno: il colpo da 15mila euro è davvero incredibile. Ecco con quale gioco e la combinazione “vincente”

C’è chi gioca per centrare tutti i numeri, chi invece per non prenderne nessuno e vincere comunque una grossa cifra. Beh, non siamo proprio convinti che il fortunato giocatore di Bracciano, nel Lazio, pensasse di non centrare nemmeno un numero tra i 20 a disposizione per la giocata di ieri del Win For Life. Ma alla fine così come racconta Agimeg.it è andata proprio così. E il colpo è davvero di quelli importanti.

La combinazione vincente intanto è stata 1 3 5 7 9 11 15 17 18 20. Numerone: 9. Ebbene, nessuno di questi numeri – e ricordiamo che se ne devono scegliere 10 sui venti disponibili – erano stati pronosticati dal giocatore. E con lo zero, in questo particolare gioco, si vince. E si vincono anche dei bei soldini. Ma andiamo a vedere quanto ha fruttato questo colpo centrato nella serata del 5 dicembre.

Zero numeri presi, il colpo con il Win for Life

Il fortunato giocatore dell’esercizio ‘Tabacchi’, di via Principe di Napoli, 121 a Bracciano, in provincia di Roma, ha centrato uno ’0’ da 15.529,78 euro. La giocata era di appena 2 euro. “Con il premio speciale del Win for Life Classico – si legge su Agimege.it – è possibile vincere una rendita fino a 3.000 euro al mese per 20 anni. Il premio è garantito, destinabile a favore di terzi ed ereditabile. Win For Life, con tutte le sue modalità di gioco, ha distribuito fino ad oggi nel totale 496 rendite”.

Insomma, oltre quindicimila euro non centrando nemmeno uno dei numeri estratti. E sotto Natale, tutti questi soldi, possono fare pensare chissà, anche ad una bella vacanza proprio durante le feste oppure a dei regali sicuramente assai più importanti rispetto a quelli che lo stesso avrebbe potuto immaginare. Ricordiamo, infine, che le vincite “oltre 5.200 euro e fino a 52.000 euro si possono riscuotere la vincita presso i Punti Pagamenti abilitati o gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma”. E da Bracciano oggettivamente non c’è bisogno nemmeno di fare tanta strada per riuscire a prendersi il malloppo.