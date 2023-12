Lotto, la regione più fortunata: oltre 33mila euro

Lotto, c’è una regione più fortunata delle altre che negli ultimi concorsi ha fatto registrare diversi importanti colpi. Oltre 33mila euro di vincita

Il gioco del Lotto è uno che riesce sempre a stupire. Magari non regala le vincite che cambiano la vita – potrebbe succedere, ovviamente – ma sicuramente regala dei soldi che tornano utili a chi riesce a vincerli. E parliamo di tanti soldi, molti. Con una regione che nelle ultime settimane è assai più fortunata delle altre.

Parliamo del Lazio, che nel corso dell’estrazione dello scorso 5 dicembre è riuscita a portare a casa oltre 33mila euro. Vincite importanti piazzate – così come viene raccontato da Agipronews.it – con ambi, terne e quaterne. Per esempio, due di poco superiori ai 12.400 euro sono state piazzate a San Giovanni Campani in provincia di Frosinone e a Sezze, a Latina. Nel primo caso sette ambi, quattro terni e una quaterna, nel secondo invece quattro ambi e un terno. E rimanendo sempre a Latina, ma nel comune di Formia, sono stati vinti la bellezza di 9mila euro con un terno secco, 33-50-87, giocato nella ruota nazionale. Insomma, una settimana davvero ricca.

Lotto, ecco gli altri colpi

Rimanendo sempre nel dettaglio delle vincite dello scorso 5 dicembre, ci sono da segnalare decisamente altri colpi belli importanti. In questo caso specifico invece ci spostiamo in Campania, un’altra regione assai grande, una delle più popolose, che ovviamente è “avvantaggiata” sotto questo aspetto delle vincite.

Quindicimila euro sono stati vinti ad Afragola, in provincia di Napoli con tre ambi e un terno. Con la stessa modalità sono stati portati a casa 11mila a Monteforte Irpino in provincia di Avellino. Infine, a Cerignola, in provincia di Foggia, è stata centrata una vincita da 14mila euro grazie a tre ambi e un terno. “L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora gli 1,1 miliardi in questo 2023” si legge infine su Agipronews. Sì, è un gioco che regala sempre moltissime soddisfazioni.