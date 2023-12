Maiorca-Siviglia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Maiorca-Siviglia è una partita valida per la sedicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Quello tra Maiorca e Siviglia è un vero e proprio scontro salvezza. Incredibile da pensare, soprattutto per la formazione ospite che ha vinto l’Europa League lo scorso anno contro la Roma e che ha in rosa elementi di spessore. Eppure è così, e non è nemmeno la prima volta.

In campionato gli andalusi non vincono dallo scorso 29 settembre: un’eternità. E anche in Champions ormai sono fuori dai giochi. Servirebbe un cambio di rotta in campionato, e anche immediato, per cercare di venire fuori da questa situazione. A livello tecnico il Siviglia queste possibilità ce le ha, soprattutto manca sotto il profilo caratteriale, ed è incredibile visti gli uomini con la grande personalità e con la grande e grande esperienza che ci sono in rosa. Sì, è vero, forse sono un poco “datati”, ma la classe non si perde da un momento all’altro.

Dopo questo discorso ci facciamo una domanda: che non sia la volta buona, quella che decisiva, per un cambio di rotta? Abbiamo la sensazione che possa essere così, sarebbe una vera e propria iniezione di fiducia per una squadra che ne ha davvero bisogno.

Come vedere Maiorca-Siviglia in diretta tv e streaming

Maiorca-Siviglia, valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Occhio a quello che potrebbe essere un clamoroso colpo esterno del Siviglia. Un clamoroso colpaccio della formazione ospite in una gara che mette in palio dei punti pesantissimi per il cammino di entrambe. Un’affermazione esterna permetterebbe agli andalusi di abbandonare in maniera definitiva le zone calde della classifica e magari chissà, pensare a qualcosa di più importante per il resto della stagione.

Le probabili formazioni di Maiorca-Siviglia

MAIORCA (4-2-3-1): Rajkovic; Gonzalez, Valjent, Raillo, Costa; Mascarell, Costa; D Rodriguez, Darder, Llabres; Prats.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Juanlu, Nianzou, Gudelj, Acuna; Sow, Fernando, Rakitic; Ocampos, En-Nesyri, Lukebakio.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2