Wolfsburg-Friburgo, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Wolfsburg-Friburgo è una partita della quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Sono solamente 2 i punti che separano Friburgo e Wolfsburg in classifica. Davanti ci sono gli uomini di Christian Streich, che al momento stanno decisamente meglio rispetto a quelli di Niko Kovac, i quali appaiono invece in caduta libera.

Grifo e compagni arrivano infatti alla sfida in programma sabato Volkswagen Arena sulle ali dell’entusiasmo per via dei due successi di fila contro Mainz in campionato e Olympiacos in Europa League. Addirittura cinque i gol rifilati ai greci (5-0) nel match che ha permesso al Friburgo di staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta della competizione continentale: se passerà come primo oppure come secondo lo deciderà lo scontro diretto con il West Ham della prossima settimana. Per domare il Mainz, invece, domenica scorsa è bastata una rete dell’attaccante Gregoritsch (0-1): l’austriaco ha apposto la sua firma sulla prima vittoria in Bundesliga del Friburgo dopo un digiuno di oltre un mese. Il club della città della Foresta Nera, eliminato già nel turno precedente dalla Coppa di Germania, a differenza del Wolfsburg ha avuto una settimana intera per preparare questa partita.

Continua il momentaccio del Wolfsburg

La crisi di risultati dei biancoverdi invece è proseguita anche nella seconda manifestazione nazionale, con la sconfitta per 1-0 in casa del Borussia Monchengladbach.

Casteels e compagni non sono riusciti a vendicare il pesantissimo 4-0 di qualche settimana prima, offrendo un’altra prestazione deludente in fase di possesso palla al Borussia Park. La difesa del Wolfsburg ha retto per 120 minuti: i rigori sembravano ormai inevitabili, quando un gol di Koné ha evitato al fotofinish i tiri dal dischetto e consegnato la qualificazione al turno successivo al ‘Gladbach. Sabato, invece, era stato il Bochum a dare un dispiacere ai Wolfe, travolti 3-1 al Vonovia Ruhrstadion. Da settembre in poi la squadra di Kovac ha battuto esclusivamente il Lipsia, prima in coppa e poi in campionato.

Come vedere Wolfsburg-Friburgo in diretta tv e streaming

Wolfsburg-Friburgo, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Con quella di Bochum sono diventate sei le sconfitte consecutive in trasferta del Wolfsburg, che deve fari i conti con il terzo peggior rendimento esterno del campionato (3 punti raccolti in 7 partite). In casa invece le cose vanno meglio ed è per questo che, nonostante il periodo non esaltante, i biancoverdi dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta con il Friburgo, in una gara in cui verosimilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Friburgo

WOLFSBURG (3-4-3): Casteels; Lacroix, Jenz, Zesiger; Maehle, Svanberg, Vranckx, Gerhardt; Černý, Wind, Paredes.

FRIBURGO (4-4-1-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Lienhart, Makengo; Dōan, Eggestein, Höfler, Grifo; Röhl; Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1