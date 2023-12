Crystal Palace-Liverpool è una partita valida per la sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, formazioni, pronostici.

Il Liverpool ha l’opportunità di guardare tutti dall’alto verso il basso per qualche ora, fino a quando non scenderà in campo l’Arsenal, impegnato nell’ultimo degli anticipi del sabato contro l’Aston Villa in quello che è il big match di giornata.

Nel turno infrasettimanale di Premier League che si è appena concluso gli uomini di Jurgen Klopp hanno ottenuto una vittoria comoda (0-2) in casa del disastroso Sheffield United, allungando a cinque partite la serie positiva tra campionato ed Europa League ed impedendo allo stesso tempo la fuga dei Gunners, che il giorno prima l’avevano spuntata di misura sul Luton Town. La classifica al momento vede i Reds secondi da soli, con due punti in meno rispetto ai londinesi. A Bramall Lane, intanto, il Liverpool ha fatto registrare il suo primo clean sheet stagionale in trasferta, tenendo la porta inviolata: i protagonisti del match sono stati capitan van Dijk, autore del gol che ha permesso a Salah e compagni di passare in vantaggio, e l’acquisto estivo Szoboszlai, che ha chiuso i conti allo scadere.

Crisi Crystal Palace

Liverpool che nel fine settimana sarà nuovamente impegnato fuori casa: si dirigerà più a sud per affrontare un’altra squadra in crisi d’identità come il Crystal Palace.

Le Eagles hanno perso di nuovo, battute a Selhurst Park da una diretta concorrente come il Bournemouth (0-2) e sono uscite dal campo tra i fischi assordanti dei tifosi. Nel mirino anche l’allenatore Roy Hodgson, addirittura colpito da una bottiglia lanciata dagli spalti. Il Palace da ottobre in poi ha ottenuto solamente una vittoria in otto partite e se non cambierà passo dovrà accontentarsi dell’ennesima stagione anonima. Un rendimento che è stato condizionato anche dalle pesanti assenze – contro i Reds mancheranno due pedine fondamentali come Doucouré ed Eze – sempre numerose come quelle del Liverpool.

Come vedere Crystal Palace-Liverpool in diretta tv e in streaming

Crystal Palace-Liverpool è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gli infortuni sono all’ordine del giorno in casa Liverpool ma i Reds, a differenza del Crystal Palace, può contare su ricambi all’altezza ed è favorito per i tre punti anche nella sfida di Selhurst Park. Saranno almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Liverpool

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Johnstone; Ward, Andersen, Guéhi, Clyne; Richards, Lerma; Olise, Hughes, Ayew; Edouard.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Endo, Szoboszlai; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3