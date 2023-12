Scommesse, quintupla last minute da 10mila euro: ha vinto così

Scommesse, la quintupla last minute è da sogno. In questo modo si è portato a casa la bellezza di 10mila euro. In questo caso c’è molto sapere

Sì, c’è la fortuna che ovviamente quando decidi di piazzare una scommessa ti aiuta, eccome. Ma c’è anche il saper giocare in questo caso oltre che la conoscenza dei match che si vanno a vedere. Insomma, un poco di tutto ed è questo il mix perfetto per riuscire nel colpo grosso, sotto Natale, che ha permesso al fortunato scommettitore campano di portare a casa 10mila euro. Tantissimi soldi.

Cinque partite, tra Serie A, Liga Spagnola e la Nba. Sì, nel mezzo c’è stato anche un match di quello che è il campionato di pallacanestro più conosciuto e più seguito al mondo. Una schedina che come detto è stata giocata solamente alla fine, così come racconta Agimeg.it, quattordici minuti prima la sfida tra il Bologna e il Torino del nostro campionato di calcio. La somma puntata non è poca: cento euro sono stati messi sul piatto. Ma vuole dire che l’uomo, che ha giocato su Gazzabet, ci credeva. E alla fine il suo sapere è stato ripagato.

Scommesse, ecco la quintupla vincente

Per la precisione i soldi portati a casa sono stati 10.423,34 euro, suddivisi in 9.296 di quota, più quasi 500euro di bonus che il sistema ha generato. Nell’ordine, invece, sono stati pronosticati l’under 58.5 punti nell’ultimo quarto dell’incontro NBA tra Indiana e Portland, il pareggio tra Sudtirol e Brescia nella serie B italiana, un altro pareggio tra Osasuna e Sociedad per la serie A Spagnola e la vittoria della Juventus sul Monza. Oltre alla vittoria della squadra di Thiago Motta su quella di Juric con le reti di Fabbian e Zirkzee nella ripresa. Un vero e proprio colpo grosso.

Come detto, quindi, oltre la fortuna e il sentore che qualcosa di magico quella sera sarebbe potuto accadere, in questa schedina giocata c’è anche il sapere. Sì, perché oltre il campionato di calcio riuscire a centrale la partita di Nba non è facile. Questa volta, l’uomo, la fortuna se l’è andata a cercare. Giusto così.