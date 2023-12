Sanremo 2024, ci sono già le quote: ecco i favoriti

Sanremo 2024, iniziato il conto alla rovescia per il Festival della musica Italiana. Ci sono già le quote e anche i favoriti

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo del prossimo anno è praticamente iniziato dopo che ieri Amadeus, che lo condurrà di nuovo, ha annunciato i 27 cantanti in gara che diventeranno 30 visto che 3 arriveranno dalla competizione giovani. Insomma, manca davvero pochissimo a quell’evento che fa sparire dal palinsesto televisivo tutte le altre cose.

E solamente dai nomi qualcuno ha deciso anche di iniziare a dare le quote. Ci ha pensato in questo caso Repatz.it, che ha quindi dato dei favoriti. Saranno ore frenetiche le prossime, visto che non dimentichiamo che in tutto questo c’è anche il FantaSanremo, quel giochino simile al Fantacalcio che permette di mettere nella propria squadra cinque cantanti che potrebbero regalarvi dei punti. Un gioco simpatico, che alza maggiormente l’attenzione per le serate del Festival. Ma adesso chiudiamo qui questo discorso e andiamo a vedere quelli che sono secondo i bookmaker i cantanti favoriti.

Sanremo 2024, i Negaramaro davanti a tutti

Rapido ripasso, ecco tutti i cantanti in gara: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.

E quindi, chi sono i favoriti? Sulla lavagna di Repatz ci sono i Negramaro: una loro vittoria si gioca in questo momento a 5,50 volte la posta. Seguiti da Mahmood (6.50), Annalisa (6.50), Angelina Mango (7.00), Alessandra Amoroso (7.00), Emma (7.50), Fiorella Mannoia (9.00), Geolier (9.00). A ruota tutti gli altri, con (12.00), Il Volo (15.00), Gazzelle (15.00), Irama (15.00), Dargen D’Amico (18.00), The Kolors (18.00), Mr Rain (18.00).

Chiudono questa lunghissima lista Loredana Bertè (20.00), Ghali (20.00), Renga e Nek (20.00), Sangiovanni (20.00), Alfa (25.00), Fred De Palma (35.00), La Sad (35.00), Il Tre (35.00), Rose Villain (35.00), Big Mama (35.00), Maninni (35.00) e Ricchi e Poveri (50.00). Sorprese ovviamente ce ne saranno e anche diverse nel corso delle serate. E sicuramente qualche quota cambierà nel corso dell’evento. Lo abbiamo visto anche con X Factor, che si chiude giovedì, che qualcosa in corso ha cambiato e anche parecchio.