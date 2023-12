I pronostici del weekend (9-10 dicembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: prima del ritorno delle coppe europee si gioca in Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Premier League.

Prima della decisiva tre giorni di coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League) con l’ultima giornata della fase a gironi, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Premier League.

Tra le big le vittorie più probabili appaiono quelle di Liverpool, Inter, PSG e Atletico Madrid rispettivamente contro Crystal Palace, Udinese, Nantes e Atletico Madrid. Tre punti alla portata anche per l’Ajax contro lo Sparta Rotterdam per mettere definitivamente alle spalle il pessimo avvio di stagione.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Eintracht Francoforte-Bayern Monaco di Bundesliga, Al-Ahli Jeddah-Al-Raed di Saudi Pro League, Luton Town-Manchester City di Premier League, Roma-Fiorentina di Serie A e Barcellona-Girona di Liga.

Le altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra occhio a Borussia Dortmund-Lipsia e Stoccarda-Bayer Leverkusen di Bundesliga, Aston Villa-Arsenal e Tottenham-Newcastle United di Premier League e Frosinone-Torino di Serie A.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Eintracht Francoforte-Bayern Monaco, Bundesliga, sabato 15:30

• Al-Ahli Jeddah-Al-Raed, Saudi Pro League, sabato 16:00

• Luton Town-Manchester City, Premier League, domenica 15:00

• Roma-Fiorentina, Serie A, domenica 20:45

• Barcellona-Girona, Liga, domenica 21:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Liverpool (in Crystal Palace-Liverpool, Premier League, sabato 13:30)

• Ajax (in Ajax-Sparta Rotterdam, Eredivisie, sabato 18:45)

• Inter (in Inter-Udinese, Serie A, sabato 20:45)

• PSG (in PSG-Nantes, Ligue 1, sabato 21:00)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Almería, Liga, domenica 14:00)

Partite da almeno un gol per squadra

• Borussia Dortmund-Lipsia, Bundesliga, sabato 18:30

• Aston Villa-Arsenal, Premier League, sabato 18:30

• Frosinone-Torino, Serie A, domenica 12:30

• Stoccarda-Bayer Leverkusen, Bundesliga, domenica 15:30

• Tottenham-Newcastle United, Premier League, domenica 17:30