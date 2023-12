Formazioni ufficiali Juventus-Napoli: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali della sfida dell’Allianz Stadium. Le ultime dritte su possibili marcatori, ammoniti e tiratori.

L’attesa è finita. In un Allianz Stadium gelido soltanto per le temperature climatiche, Juventus e Napoli stanno per scendere in campo in una gara dal valore specifico non indifferente. I bianconeri, che vogliono sopravanzare almeno momentaneamente l’Inter in vetta alla classifica, se la vedranno con un Napoli reduce proprio dalla sconfitta del “Maradona” con i nerazzurri, che ha probabilmente scucisco dal petto degli Azzurri il tricolore. Ecco le scelte di formazione di Allegri e Mazzarri:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Juventus-Napoli, il pronostico marcatori

Si prospetta una gara molto tattica. Per caratteristiche, dovrebbe essere il Napoli a fare la partita. Tuttavia, in questa prima metà della stagione la sorniona compagine di Allegri ha dimostrato di sapersi adattare alle caratteristiche dell’avversario, svuotando le zone calde per poi punirlo sfruttando i propri punti di forza. Alla luce delle tante assenze nel pacchetto arretrato del Napoli, la sensazione è che alla lunga gli Azzurri potrebbero pagare dazio. A tal fine, per porre fine al lungo digiuno da gol, non è escluso che Federico Chiesa riesca a ritagliarsi spazi importanti per mettere a segno almeno una rete delle sue. Il tuttocampista della Juventus, che dovrebbe svariare su tutto il fronte offensivo, sia dalla lunga distanza che nel breve potrebbe rappresentare un autentico fattore, andando a segno almeno in un’occasione.

Sul fronte opposto, fari puntati soprattutto su Victor Osimhen. In crescita di condizione, l’attaccante nigeriano sa come punire la Juventus, una delle sue vittime preferite nella scorsa stagione. Non sempre perfetta in alcune letture difensive, il Napoli potrebbe creare dei grattacapi alla retroguardia della “Vecchia Signora” se dovesse riuscire a creare il mio match fisico ed atletico Gatti-Osimhen. Possibile dunque che il nigeriano vada almeno una volta a segno.

Probabili ammoniti e tiratori di Juventus-Napoli

Emozioni e tiri non dovrebbero mancare. Del resto si tratta di due formazioni che hanno diverse frecce al proprio arco con cui far male alla retroguardia avversaria. Tra le fila bianconere piace l’opzione Rabiot tiratore. Il francese, in crescita di condizione, può rappresentare un fattore sia di piede che di testa. La Juve dovrebbe riuscire ad allargare il gioco sugli esterni per sfruttare in ampiezza il campo ed enfatizzare le caratteristiche dei suoi funamboli. Filip Kostic, a tal fine, potrebbe scaldare i guanti di Meret almeno una volta. Sul fronte opposto, invece, Zielinski e Politano sembrano essere i candidati più autorevoli a griffare almeno una conclusione.

Possibili ammonizioni per Di Lorenzo (non al top della forma e costretto agli straordinari su Chiesa), Gatti (che rischiò molto nella gara di ritorno della scorsa stagione con un gesto sopra le righe su Kvara), Natan e Locatelli (non ancora al 100%).