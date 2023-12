Manchester United-Bournemouth, Premier League: formazioni, pronostici

Manchester United-Bournemouth è una partita valida per la sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Nel turno infrasettimanale il Manchester United ha dimostrato, ancora una volta, di essere capace di tutto: si è aggiudicato l’equilibrato scontro diretto con un’altra big in difficoltà, il Chelsea, battuto 2-1 a Old Trafford grazie ad una doppietta dello scozzese Scott McTominay, di nuovo nelle vesti di “salvatore della patria”.

Ma stavolta a brillare non è stato solo il nativo di Lancaster. Quella contro i Blues è stata in assoluto la miglior prestazione stagionale dei Red Devils, che pur soffrendo il palleggio dei londinesi hanno ridotto al minimo il numero di errori, restando sempre sul pezzo. Serviva una reazione dopo la sconfitta, l’ennesima contro una diretta concorrente, in casa del Newcastle, una vittoria dal peso specifico non indifferente che consentisse alla squadra di Erik ten Hag di innalzare i propri livelli di autostima ma soprattutto di raggiungere gli Spurs – nel momento in cui scriviamo il Tottenham non ha ancora giocato la partita con il West Ham – in quinta posizione, a quota 27 punti. Può respirare anche l’allenatore olandese, finito a più riprese sulla graticola in questa prima parte di stagione e sempre a rischio esonero. Molto dipenderà dal match di Champions League con il Bayern Monaco in programma la prossima settimana. Una gara da vincere a tutti i costi, anche se i tre punti potrebbe non bastare per garantirsi la qualificazione agli ottavi di finale.

Bournemouth senza niente da perdere

Prima di pensare alla sfida coi bavaresi, lo United punta a dare continuità alla vittoria con il Chelsea nella gara con il Bournemouth, che andrà in scena sempre ad Old Trafford.

I rossoneri di Andoni Iraola hanno ormai superato il momento difficile e in settimana hanno portato vi ai tre punti anche da Selhurst Park (seconda vittoria consecutiva in trasferta), acuendo la crisi del Crystal Palace (0-2) ed aumentando ulteriormente il divario nei confronti della terzultima (+9). Tre successi negli ultimi quattro turni di Premier League per le Cherries, che possono recarsi a Manchester senza particolari pressioni.

Come vedere Manchester United-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Manchester United-Bournemouth è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Uno dei principali problemi dello United in questa stagione è stata la poca costanza a livello di risultati. Ogni avversario può rivelarsi insidioso per i Red Devils, che affronteranno il Bournemouth alla vigilia di un match cruciale in Champions League. Non ce la sentiamo di andare contro gli uomini di ten Hag, favoriti contro le Cherries, ma è assai probabile che anche gli ospiti possano trovare la via del gol in un match potenzialmente divertente.

Le probabili formazioni di Manchester United-Bournemouth

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Christie; Semenyo, Kluivert, Sinisterra; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2