Ballando con le Stelle: Wanda respinge Simona Ventura, Perego ha le ore contate

Ballando con le Stelle, si avvicina la fine del programma e ormai le quote indirizzano la vincitrice. Paola Perego ha le ore contate

Il sabato italiano è dedicato a Ballando con le Stelle, il programma della Rai che riesce quasi sempre a vincere le serate. Anche perché le polemiche non mancano e se ne parla anche oltre l’orario della messa in onda.

Ed è ormai lotta a due, secondo i quotisti della Snai che mettono in palinsesto quelli che possono essere i vincitori del programma condotto dalla Carlucci. Wanda Nara e Simona Ventura. Con la prima però che ormai sembra davvero involata verso l’affermazione. L’argentina, moglie di Mauro Icardi, è data a 1,35 volte la posta. Quindi quasi quasi non conviene nemmeno più scommettere su di lei e sperare in quello che potrebbe essere un clamoroso ribaltone di Simona Ventura: la conduttrice infatti si gioca a 3,50 volte la posta. Staccati tutti gli altri. Al momento chiude il podio Teo Mammuccari, uno che fa audience perché alimenta le polemiche con Selvaggia Lucarelli, che è dato a 7,50 volte la posta.

Ballando con le Stelle, per Paola Perego è quasi finita

Chi rischia invece l’eliminazione nella prossima puntata, quella di sabato? Eh beh, sono diversi, stando ovviamente a quelle che sono le quote dei possibili vincitori, che sono a forte rischio di salutare il resto della compagnia. Per la Snai quella più probabile è Rosanna Lambertucci (75), seguita in questa speciale classifica al contrario da Giovanni Terzi e Paola Perego, entrambi dati a 50 volte la posta.

Stessa quota anche per Antonio Capranica e Ricky Tognazzi, c’è da dirlo. Mentre Sara Croce e Lorenzo Tano si giocano a 33 volte la posta. Chiudiamo il cerchio con Carlotta Mantovan: una sua vittoria si gioca a 20. Quota altissima, ma bassa per vedere chiusa la sua esperienza nel prossimo weekend.