Brighton-Burnley, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brighton-Burnley è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Nonostante una rosa falcidiata da infortuni e squalifiche, mercoledì il Brighton l’ha spuntata sul Brentford nel turno infrasettimanale tornando immediatamente al successo dopo la rocambolesca sconfitta di Stamford Bridge contro il Chelsea di qualche giorno prima. Il man of the match, che ha regalato a Roberto De Zerbi il secondo successo nelle ultime tre giornate di campionato è stato il diciottenne Hinshelwood, prodotto del vivaio dei Seagulls.

È lui che, ad inizio ripresa, ha completato la rimonta sulle Bees che dopo mezz’ora avevano trovato la rete del momentaneo vantaggio con un rigore di Mbeumo. Il 2-1 ai londinesi ha consentito al Brighton di consolidare l’ottavo posto e di restare nel nutrito gruppo di squadre che puntano all’Europa, sia maggiore (Champions League) che minore (Europa e Conference), anche se quest’anno molto probabilmente pure la quinta classificata avrà la possibilità di partecipare al nuovo format della coppa dalle grandi orecchie. De Zerbi e i suoi proveranno a mettere altro fieno in cascina nel secondo appuntamento casalingo consecutivo, stavolta contro il Burnley, che nel turno infrasettimanale si è arreso di misura al Wolverhampton (1-0), piegato da un gol del sudcoreano Hwang.

De Zerbi ritrova Dunk e Dahoud

Dopo la scorpacciata di reti nello scontro diretto con lo Sheffield United – una settimana fa travolto 5-0 a Turf Moor – i Clarets sono tornati a collezionare sconfitte.

Il Burnley finora ha fatto meglio in trasferta che in casa – i primi punti sono arrivati proprio grazie al successo sulle Blades – ma contro i Wolves hanno fatto registrare il quarto k.o. consecutivo lontano dal proprio pubblico. Il quartultimo posto non è lontanissimo – il Luton ha solo due punti in più – ma è una classifica “falsata” dalla penalizzazione dell’Everton e se i Toffees dovessero vincere il ricorso le cose potrebbero cambiare nuovamente. Dubbio Koleosho per Vincent Kompany, mentre De Zerbi può sorridere per i rientri di Dunk e Dahoud, entrambi assenti contro il Brentford perché squalificato.

Come vedere Brighton-Burnley in diretta tv e in streaming

Brighton-Burnley, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

L’ispirato attacco del Brighton dovrebbe andare a nozze contro una difesa che resta la più perforata dopo quella del fanalino di coda Sheffield United. Nonostante le assenze immaginiamo un successo comodo da parte dei Seagulls, che stavolta dovrebbero riuscire a tenere anche la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Brighton-Burnley

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, van Hecke, Dunk, Gross; Gilmour, Dahoud; Adingra, Joao Pedro, Mitoma; Ferguson.

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Vitinho, O’Shea, Ekdal, Taylor; Tresor, Berge, Brownhill, Koleosho; Amdouni, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0