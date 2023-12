I pronostici di venerdì 8 dicembre: ci sono anticipi in Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, in campo anche la Saudi Pro League.

La quindicesima giornata di Serie A inizia alla grande con il big match tra Juventus e Napoli: Allegri può tornare al comando della classifica almeno per una notte e allo stesso tempo estromettere forse definitivamente i campioni in carica dalla lotta per lo Scudetto. I bianconeri puntano come al solito sulla solidità difensiva, ma nelle ultime tre partite hanno sempre subito gol e anche stavolta Szczesny potrebbe cedere alla forza dell’attacco avversario.

In Eredivisie e Bundesliga attese le vittorie di Twente e Hoffenheim rispettivamente contro Excelsior e Bochum, anticipa al venerdì anche il Galtasaray in Turchia. Prima di provare a centrare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League se la vedrà in campionato con l’Adana Demirspor in una partita da almeno tre gol complessivi.

Pronostici altre partite

A proposito di gol, dovrebbero arrivare puntuali nelle partite di Saudi Pro League che vedranno in campo l’Al Hilal di Milinkovic Savic e Mitrovic e l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, Talisca, Manè e Brozovic.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Juventus-Napoli, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Galatasaray (in Galatasaray-Adana Demirspor, Super Lig, ore 18:00)

• Twente (in Twente-Excelsior, Eredivisie, ore 20:00)

• Hoffenheim (in Hoffenheim-Bochum, Bundesliga, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AL Tai-Al-Hilal, Saudi Pro League, ore 16:00

• AL Wahda-Al-Wasl, Emirati Arabi Uniti, ore 16:30

• Galatasaray-Adana Demirspor, Super Lig, ore 18:00

• AL Nassr-Al Riyadh, Saudi Pro League, ore 19:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• AL Wahda-Al-Wasl, Emirati Arabi Uniti, ore 16:30

• Wehen Wiesbaden-Eintracht Braunschweig, Zweite Liga, ore 18:30

• Venlo-Dordrecht, Eerste Divisie, ore 20:00

• Juventus-Napoli, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Hoffenheim vincente e almeno un gol per squadra (in Hoffenheim-Bochum, Bundesliga, ore 20:30)