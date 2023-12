SiVinceTutto, l’estrazione di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023 | Numeri in diretta

Per i premi fino a 5.200 euro, la somma è accreditata direttamente sul conto di gioco di chi ha partecipato alla lotteria. Con vincite oltre 5.200 € e fino a 52.000 € si può riscuotere la somma presso i Punti Pagamenti Premi o gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma. Per le vincite oltre 52.000 € il premio si riscuote sempre presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma.

La giocata minima è di una combinazione e la giocata massima è di 18.564 combinazioni. Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, si può anche giocare in abbonamento fino a cinque concorsi consecutivi.