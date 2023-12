Scommesse, è il re dei marcatori: la vincita arriva in questo modo

Scommesse, quante volte ci avete provato e non ci siete riusciti? Il re dei marcatori, la vincita arriva in questo modo

Quante volte ci avete provato e non ci siete riusciti? Quante volte, magari collegandola alla vostra squadra del Fantacalcio – sì, chi scrive lo ha fatto – avete deciso una domenica di cercare la giocata vincente cercando di centrare i marcatori della domenica? Siamo sicuri che lo avrete fatto diverse volte, e pochissime, se non nessuna, sono state le volte in cui ci siete riusciti.

Sì, perché quando si gioca con il cuore e non con la mente – ci colleghiamo al Fantacalcio di prima – succede quasi con una costanza incredibile che non si riesca a giocare con lucidità, quella che serve nel momento in cui decidete di investire qualche euro con una schedina. Cosa che però, così come raccontato da Agimeg.it, non è successa a questo scommettitore, che in una domenica di campionato ha fatto il colpo. Non che cambia la vita, mettiamo le cose in chiaro, ma che oggettivamente aiuta visto anche il poco importo messo sul piatto.

Scommesse, ecco come ha vinto con i marcatori

Sì, ci vuole anche un poco di fortuna, quella che da un poco di tempo a questa parte coinvolge i giocatori che decidono di andare a scommettere all’agenzia Eurobet di via Dante a Bagheria in provincia di Palermo.

Cinque marcatori in cinque partite diverse, con l’ultimo che è stato Dybala in Roma-Udinese. La Joya ha trovato il gol dopo l’assist di Lukaku quasi allo scadere, mente gli altri pronosticati erano riusciti molto prima a regalare una gioia. Il primo della serie è stato Immobile in Salernitana-Lazio, poi Khvicha Kvaratskhelia in Atalanta-Napoli, per poi continuare con Berardi in Empoli-Sassuolo e con Soulé in Frosinone-Genoa.

Tutti andati a centro, per una vincita con soli 3 euro di 427euro. C’è un particolare, anche: tutti, tranne Immobile, sono stati giocati con l’opzione tandem, quella che permette non solo di pronosticare il gol ma anche nel caso un’ammonizione. E questo oggettivamente abbassa un poco la quota. Poco male, comunque, il colpo è riuscito davvero.