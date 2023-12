Brest-Strasburgo è un recupero della dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca giovedì alle 20:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Si recupera la sfida tra Brest e Strasburgo che venne rinviata un mese fa a causa della furia della tempesta Ciaran. Tra le più colpite, in Francia, anche diverse città della Bretagna. Decisione che – indirettamente – consentì ai biancorossi di tornare a respirare dopo ben tre sconfitte consecutive (Lille, Psg e Monaco) e un digiuno di vittorie che durava da settembre.

Dopo la sosta il Brest è ripartito alla grande, centrando due successi di fila (Montpellier e Clermont) e rientrando nel gruppone delle prime sette, a ridosso della zona Europa. Domenica a brillare è stato nuovamente l’attacco: nelle ultime due giornate gli uomini di Eric Roy hanno segnato sei gol complessivi, più di quanti ne avevano invece realizzato nei nove turni precedenti. Ma, al di là di tutto, è innegabile che in questa prima parte della stagione i bretoni stiano andando oltre quelle che erano le aspettative iniziali. L’obiettivo del Brest, infatti, è raggiungere una salvezza tranquilla e i 21 punti conquistati in tredici giornate fanno sicuramente ben sperare.

In caso di vittoria nel recupero, per intenderci, i biancorossi scavalcherebbero due squadre e si porterebbero a soli due punti dal Lille quarto.

Non ingrana invece lo Strasburgo di Vieira: venerdì scorso gli alsaziani soni incappati in un’altra sconfitta, la sesta stagionale, precipitando al quindicesimo posto, a +1 sul Lorient terzultimo. La vittoria manca da settembre (0-1 a Metz). L’ex tecnico del Crystal Palace è già finito sulla graticola dopo l’avvio positivo che aveva fatto ben sperare i tifosi del Racing.

Come vedere Brest-Strasburgo in diretta tv e in streaming

La gara tra Brest e Strasburgo, in programma giovedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Quattro sconfitte e soltanto quattro gol realizzati: questo è il magro bottino degli alsaziani in trasferta. Patrick Vieira si aspetta una reazione ma è difficile ipotizzare un colpaccio da parte dello Strasburgo in casa di un Brest che sta andando forte. Bretoni leggermente favoriti in un match in cui anche gli ospiti andranno verosimilmente e a segno.

Le probabili formazioni di Brest-Strasburgo

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Mounié, Le Douaron.

STRASBURGO (4-3-3): Sels; Senaya, Sylla, Perrin, Guilbert; Mwanga, Sissoko, Doukouré; Diarra, Emegha, Bakwa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1