Feyenoord-Volendam è un match valido per la quindicesima giornata di Eredivisie e si gioca giovedì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Nel giro di pochi giorni il Feyenoord ha incassato due sconfitte pesantissime. La prima è costata l’eliminazione dalla Champions League: gli uomini di Arne Slot nella scorsa settimana sono crollati in casa contro l’Atletico Madrid (1-3), rendendo così inutile il match con il Celtic dell’ultima giornata della fase a gruppi.

Anche in caso di sconfitta in Scozia, tuttavia, sono sicuri di “retrocedere” in Europa League, dove a febbraio dovranno affrontare gli spareggi di accesso agli ottavi contro una delle seconde classificate dei gironi della seconda manifestazione continentale. L’altra batosta è arrivata domenica scorsa in campionato contro l’inarrestabile Psv Eindhoven ed è quella che con ogni probabilità spezza le velleità dei campioni d’Olanda in carica di bissare il titolo dello scorso anno. Il Feyenoord non è riuscito a sfruttare il fattore campo per sgretolare le certezze della capolista: dopo aver retto per un tempo, nella ripresa ha incassato i gol di Saibari e Boscagli ed il tentativo di rimonta con il solito Gimenez (1-2) è stato tardivo. La sconfitta con il Psv fa scivolare a -10 dalla vetta il club di Rotterdam ed al momento una rimonta appare fantascienza.

Slot e i suoi uomini devono in ogni caso difendere il secondo posto dai possibili assalti di Az Alkmaar e Twente e proveranno subito a voltare pagina contro il Volendam.

L’avversario in questione condivide l’ultimo posto in classifica insieme al Vitesse, con soli 8 punti conquistati nelle prime 14 giornate di Eredivisie. L’ultima vittoria del Volendam risale allo scorso ottobre (3-1 all’Excelsior) e da allora l’unico risultato positivo è stato il pirotecnico 3-3 con il Nec. La difesa sta facendo acqua da tutte le parti: sono 12 i gol subiti nelle ultime tre partite ed il numero sembra destinato ad aumentare dopo la sfida di Rotterdam contro la seconda forza del campionato.

Come vedere Feyenoord-Volendam in diretta tv e streaming

La sfida tra Feyenoord e Volendam, valida per la quindicesima giornata di Eredivisie, sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi in esclusiva tutte le partite del massimo campionato olandese. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

La vittoria del Feyenoord non è in discussione contro il disastroso Volendam, che deve fare i conti con la difesa più battuta del torneo (36 gol subiti). La squadra di Slot dovrebbe segnare dai tre ai sei gol, ripartendo subito dopo la cocente sconfitta di domenica scorsa.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Volendam

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Ivanusec.

VOLENDAM (4-3-3): Backhaus; Buur, Mbuyamba, Flint, Cox; De Haan, Mirani, Twigt; Ould-Chikh, Muhren, Booth.

POSSIBILE RISULTATO: 5-0