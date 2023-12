PSV Eindhoven-Heerenveen è un match della quindicesima giornata di Eredivisie e si gioca giovedì alle 18:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

In Eredivisie c’è una squadra che sta facendo la parte del leone, senza lasciare scampo agli avversari. Parliamo del Psv Eindhoven, ancora a punteggio pieno dopo 14 giornate. La squadra di Peter Bosz ha già 10 punti in più del Feyenoord, sua principale antagonista che insieme ad Az Alkmaar e Twente sta provando faticosamente a tenere il passo di de Jong e compagni, davvero inarrestabili.

Un rendimento da record. Nessuno, nella storia del massimo campionato olandese, aveva iniziato la stagione così bene, inanellando ben quattordici vittorie in altrettante giornate. Il successo di domenica scorsa al De Kuip contro il Feyenoord (1-2) assomiglia ad una vera e propria sentenza: siamo ancora a dicembre ma il titolo sembra aver già preso la strada di Eindhoven, che non festeggia dalla stagione 2017-18. Il Psv oltretutto è una macchina da gol – ha raggiunto quota 50, un media di 3,5 reti a partita – e vanta ovviamente anche la miglior difesa, con appena 6 gol subiti. Una bella rivincita per Bosz, reduce dall’esperienza tutt’altro che positiva in Ligue 1 con il Lione. L’unica sconfitta della stagione dei biancorossi resta quella in Champions League con l’Arsenal ma, anche in coppa, le cose si sono messe bene dopo l’ultima giornata: nella prossima settimana basterà un pareggio con i Gunners già qualificati per avanzare agli ottavi di finale.

Nel primo dei due anticipi della quindicesima giornata di Eredivisie al Philips Stadion sarà di scena l’Heerenveen, settimo in classifica.

Si tratta di una squadra che sta attraversando un ottimo momento di forma. Gli uomini di Kees van Wonderen si presentano in casa della capolista indiscussa del torneo con l’umore alle stelle dopo le tre vittorie consecutive contro Vitesse, Fortuna Sittard ed Almere City, in cui hanno realizzato nove gol complessivi subendone a malapena uno, e potranno giocarsela senza pressioni, con la consapevolezza di non avere niente da perdere.

Come vedere PSV Eindhoven-Heerenveen in diretta tv e streaming

PSV Eindhoven-Heerenveen, valida per la quindicesima giornata di Eredivisie, sarà possibile seguirla in diretta streaming sul sito mola.tv. Il servizio on-demand è riuscito ad accaparrarsi in esclusiva tutte le partite del massimo campionato olandese. Per vedere i contenuti alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile di 3,99 euro.

Il pronostico

Nessuna squadra, in Eredivisie, al momento sembra in grado di ostacolare il Psv Eindhoven, neppure un Heerenveen che, al di là dell’ottimo stato di forma, con le big del campionato quest’anno ha sempre deluso, incassando molti gol. Immaginiamo una vittoria abbastanza larga del Psv, che dovrebbe realizzare dai tre ai sei gol allungando la striscia di successi.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Heerenveen

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Mauro Junior, Schouten, Boscagli, van Aanholt; Veerman, Sambo, Saibari; Bakayoko, de Jong, Vertessen.

HEERENVEEN (4-3-3): Noppert; Bruade, van Beek, van Ottele, Kohlert; Haye, Brouwers, Olsson; Nunnely, van Amersfoort, Sahraoui.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1