Berrettini, il piatto piange: fuori pure dal podio azzurro

Per Berrettini è stato un anno in sordina sotto tutti i punti di vista: non ha centrato neppure questo podio.

Non dovrebbe esserci alcun bisogno di specificare chi ci sia in vetta. Ha vinto svariati titoli e vanta un portfolio di sponsorizzazioni tale che è del tutto superfluo dire che ora come ora, a livello di appeal e di guadagni, nessuno sia come lui. Come quel tale Jannik Sinner che, negli ultimi mesi, ha fatto letteralmente “volare” il pubblico azzurro.

È lui, ma siamo certi che la cosa non vi stupisca neanche un po’, il tennista azzurro che ha guadagnato più di tutti in questo 2023 ormai agli sgoccioli. In termini di prize money, senza contare i 700mila euro che sono finiti nelle tasche dei giocatori che hanno vinto la Coppa Davis, ha portato a casa la bellezza di 8,3 milioni di dollari. A livello di circuito c’è chi ha fatto meglio di lui, vale a dire i tre big che lo precedono nel ranking: Danill Medvedev, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Ciò non toglie, tuttavia, che nel panorama italiano sia un bel po’ avanti a tutti i suoi connazionali.

Sarete curiosi di scoprire, a questo punto, come si siano piazzati gli altri italiani in questo ranking tutto azzurro. Bene, eccovi serviti: il secondo in classifica è Lorenzo Musetti, ora 27esimo miglior giocatore al mondo, che in un 2023 non proprio eccellente a livello di risultati ha comunque vinto 1,9 milioni di dollari. Per un totale, quindi, di 2,6 milioni, se consideriamo la somma che si è assicurato contribuendo al trionfo dell’Italia a Malaga.

Berrettini, l’amico Sonego ha fatto meglio di lui

Il terzo posto, un po’ a sorpresa, spetta all’italiano che è oggi 46esimo nel ranking Atp, ossia Lorenzo Sonego. Il torinese, considerando la “fetta” che gli è spettata grazie alla vittoria in Coppa Davis, ha messo in banca 2 milioni di euro in totale.

Il doppio, dunque, di quelli guadagnati dal suo collega e migliore amico Matteo Berrettini, fuori dal podio dei tennisti italiani più pagati nel 2023. Nulla di inaspettato, ad ogni modo, dal momento che il romano ha giocato molto poco e che non ha aggiunto alcun nuovo titolo alla sua bella collezione di traguardi. In una stagione in cui il risultato più grande è stato centrare gli ottavi di Wimbledon, Berrettini ha portato a casa 1,03 milioni di dollari. Un po’ poco per uno che, come lui, era abituato a guadagni decisamente più consistenti.

Subito dopo di lui in classifica c’è Matteo Arnaldi, che in realtà, se si considerano i 700mila euro della Davis – che il ranking, però, non considera, trattandosi di soldi extra-Atp – ha guadagnato nel complesso più di Berrettini: con i 955mila dollari di prize money che si è assicurato, è volato a quota 1,7 milioni circa. Chiudono la classifica Fabio Fognini e Flavio Cobolli, che hanno vinto rispettivamente 617mila e 282mila dollari.